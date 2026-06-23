دبلوماسي إيراني كبير: طهران وحدها ستتحكم في أصولها المفرج عنها

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جنيف 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني اليوم الثلاثاء إن طهران وحدها ستقرر كيفية استخدام الأصول التي سيتم الإفراج عنها بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة، نافيا أن تكون لواشنطن أي سيطرة على هذه الأموال أو أنها يجب أن تُستخدم لشراء سلع أمريكية.

وعلقت الولايات المتحدة عقوبات مفروضة على إيران 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين، بعد المحادثات التي جرت في سويسرا لتحويل الاتفاق المؤقت إلى اتفاق دائم. ومن المتوقع الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة تبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار بموجب الاتفاق المبدئي.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الاثنين إن الولايات المتحدة وقطر ستكون لهما السيطرة على الأموال عند الإفراج عنها، وإنه يمكن إنفاق هذه الأموال على شراء الذرة وفول الصويا والقمح من الولايات المتحدة.

وقال بحريني إن الجانبين أجريا “محادثات جيدة جدا”، لكنه عارض تعليق فانس حول استخدام الأصول.

وأضاف للصحفيين في جنيف “إيران هي الدولة الوحيدة التي تقرر ما ستفعله بأصولها التي سيفرج عنها، ولذلك أرفض أي ادعاء بأن أي دولة أخرى سيكون لها أي دور أو تأثير على تلك القرارات أو العمليات”.

وذكر أنه سيجري تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وتشمل الأصول الإيرانية المجمدة إيرادات نفطية واحتياطيات للبنك المركزي محتجزة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة.

وقال بحريني إن واشنطن والدوحة ستتخذان بعض الترتيبات الفنية، لأن الأصول جمدتها الولايات المتحدة، وبعضها موجود في قطر.

وقال بحريني “بالتأكيد لا تسمح إيران لهم بأن يكون لهم مزيد من النفوذ على العمليات الأخرى، التي كانت مرتبطة بشراء السلع واستيرادها. هذا أمر ستقرره إيران، وإيران وحدها”.

* لبنان “خط أحمر”

قال بحريني إن رفع العقوبات عن بيع النفط والمنتجات الكيماوية الإيرانية اختبار يمكن توسيعه ليشمل بنودا أخرى، مضيفا أن إيران تسعى إلى الرفع الكامل للعقوبات.

وشدد بحريني أيضا على أهمية انتهاء القتال في لبنان للاتفاق الأمريكي الإيراني، إذ تخوض إسرائيل حليفة واشنطن معارك هناك ضد مقاتلي جماعة حزب الله المتحالفين مع طهران.

وقال “خط إيران الأحمر هو أي هجوم جديد على لبنان”، ودعا واشنطن إلى “استخدام كل نفوذها” على إسرائيل لوقف العنف.

وصمد وقف إطلاق النار إلى حد كبير في جنوب لبنان منذ يوم الأحد، لكن الدفاع المدني اللبناني ووسائل إعلام رسمية قالا إن إطلاق نار إسرائيليا أسفر عن مقتل شخصين هناك اليوم. وقالت جماعة حزب الله إن الواقعة تنتهك وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “استهدف إرهابيين مسلحين شكلوا تهديدا فوريا” للجنود في جنوب لبنان، لكن لم يتضح ما إذا كان يتحدث عن الواقعة نفسها.

(شارك في التغطية حميرة باموق وديف جراهام من بورجنشتوك وليلى بسام من بيروت ومايا الجبيلي وتوم بيري من بيروت – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)