دبلوماسي إيراني كبير يشير لتقدم جيد بالمحادثات وينفي نية شراء سلع أمريكية

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جنيف 23 يونيو حزيران (رويترز) – قال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني اليوم الثلاثاء إن المحادثات بين بين الولايات المتحدة وإيران حققت تقدما جيدا، لكنه نفى صحة مزاعم أمريكية بأن طهران ستستخدم أصولا مفرجا عنها ضمن الاتفاق لشراء سلع أمريكية.

وأضاف بحريني أن المحادثات الفنية بين الجانبين كانت “جيدة جدا”، مشيرا إلى أنه سيجري تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وتسعى واشنطن وطهران إلى البناء على اتفاق مؤقت وُقع الأسبوع الماضي لإنهاء الحرب التي استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. وقال دولتا الوساطة باكستان وقطر إن الجانبين اتفقا، خلال محادثات في منتجع بورجنشتوك الجبلي في سويسرا، على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما.

وعلقت واشنطن العقوبات على إيران 60 يوما اعتبارا من أمس الاثنين، عقب الجولة الأولى من المحادثات.

لكن بحريني رفض تعليقا لجيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال فيه إن الولايات المتحدة وقطر ستكون لهما سيطرة على الأموال الإيرانية لدى الإفراج عنها، وإن تلك الأموال ربما تُستخدم لشراء الذرة وفول الصويا والقمح من الولايات المتحدة.

وقال بحريني إن إيران وحدها هي التي ستقرر كيفية التصرف في أصولها التي سيفرج عنها، رافضا أي دور لأي دولة أخرى في التأثير على هذه القرارات أو العمليات.

والأصول الإيرانية المجمدة في أغلبها إيرادات نفطية واحتياطيات للبنك المركزي محتجزة في الخارج بسبب العقوبات المفروضة منذ سنوات طويلة. ومن المتوقع الإفراج عن نحو 12 مليار دولار بموجب الاتفاق المبدئي.

وأضاف بحريني أن هناك بعض الترتيبات الفنية التي ستجريها واشنطن والدوحة، لأن الأصول جُمدت بفعل العقوبات الأمريكية وبعضها موجود في قطر، لكنه شدد على أن إيران لن تسمح لهما بالتأثير في قرارات شراء السلع أو استيرادها، قائلا إن ذلك أمر “ستقرره إيران، وإيران وحدها”.

(شارك في التغطية حميرة باموق وديف جراهام من بورجنشتوك وليلى بسام من بيروت – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي )