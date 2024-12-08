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دبلوماسي روسي: سقوط الأسد يثير تساؤلات عديدة

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(رويترز) – قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي يوم الأحد إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد يثير “العديد من الأسئلة”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بوليانسكي قوله “نحن في نيويورك نتابع الوضع عن كثب والجميع، وليس نحن فقط، لديه العديد من الأسئلة عما يحدث وما حدث”.

وأضاف “سنستوضحها في الأيام المقبلة ونتعامل بوضوح مع الوضع، جنبا إلى جنب مع وجود الأمم المتحدة هناك”.

ودعمت روسيا حكومة الأسد عبر إجراءات منها شن غارات جوية على معارضيه بدءا من عام 2015، كما يوجد لها قاعدتان في سوريا.

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