دبلوماسي صيني: ينبغي إعادة النظر في قرار سحب يونيفيل من لبنان

أول مايو أيار (رويترز) – قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة اليوم الجمعة إن من الضروري إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والتي استمرت لفترة طويلة، بنهاية هذا العام.

وتقوم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تأسست عام 1978، بدوريات على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل. وفي العام الماضي، وافق مجلس الأمن بالإجماع على بدء سحب البعثة بنهاية 2026.

وقال المبعوث فو كونغ إن الصين، التي تولت رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو أيار، قلقة بشأن الوضع في لبنان. وأضاف أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار، لكن “قصفا على نحو أقل”.

وقال للصحفيين “يقع على عاتق إسرائيل وقف هذا القصف على لبنان”.

وقُتل أكثر من 2500 شخص في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء لبنان منذ الثاني من مارس آذار، حين شنت جماعة حزب الله هجوما على إسرائيل دعما لإيران، ما أدى إلى شنّ إسرائيل حملة برية وجوية أسفرت عن دمار واسع النطاق في جنوب لبنان.

ولم تردّ البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق، لكن إسرائيل تؤكد أن أنشطتها العسكرية في لبنان تهدف إلى وقف هجمات مقاتلي حزب الله.

وردا على سؤال حول تفويض اليونيفيل، قال الدبلوماسي الصيني “نعتقد أنه ينبغي إعادة النظر في قرار سحب اليونيفيل”.

وأضاف فو أنه تحدث مؤخرا حول هذه المسألة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش. وقال إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تدرس إجراء مراجعة وستطرح خيارات في يونيو حزيران لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى جولة من الصراع الدامي بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.

وأضاف “أعتقد أن رأي الأغلبية الساحقة في مجلس الأمن هو أن هذا ليس الوقت المناسب لإعادة تشكيل قوة اليونيفيل”.

وكان رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، جان بيير لاكروا، قد صرّح الشهر الماضي بأن شكلا من أشكال الوجود الأممي قد يستمر بعد انتهاء تفويض اليونيفيل.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )