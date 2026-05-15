دبلوماسي صيني ينتقد مشروع قرار أمريكيا بحرينيا بشأن مضيق هرمز

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

15 مايو أيار (رويترز) – انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ اليوم الجمعة مشروع قرار أمريكيا بحرينيا بشأن مضيق هرمز، قائلا إن فحوى مشروع القرار وتوقيته غير مناسبين وأن إقراره لن يكون مفيدا.

ويطالب مشروع القرار إيران بوقف الهجمات وعدم زرع ألغام في المضيق، لكن دبلوماسيين رجحوا أن تستخدم روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد المشروع في حالة طرحه للتصويت. وكان الدولتان قد استخدمتا حق النقض ضد قرار مماثل مدعوم من الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحجة أنه متحيز ضد إيران.

ونشر موقع باس بلو الإخباري، الذي يركز على أخبار الأمم المتحدة، مقطعا مصورا قصيرا من مقابلة غير مرتبة سلفا مع فو سئل خلالها عن القرار فرد بالقول “لا نعتقد أن فحوى مشروع القرار صائبة، كما أن التوقيت غير مناسب”.

وأضاف “ما نحتاجه هو حث كلا الجانبين على الانخراط في مفاوضات جادة وحسنة النية لتسوية القضية. لذا، لا نعتقد أن إصدار قرار في هذه المرحلة سيكون مفيدا”.

وقال إنه لو كان الأمر متروكا للصين بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا، لما طرح القرار للتصويت.

وأفادت بعثة الصين إلى الأمم المتحدة بأن من مسؤولية الصين بصفتها رئيسة المجلس ترتيب التصويت إذا طلب معدو مشروع القرار ذلك، إلا أنها لم تتلق أي طلب حتى الآن.

ولم ترد البعثة الأمريكية إلى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.

وجاءت تصريحات فو بعد قمة استمرت يومين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ انتهت يوم الجمعة قال البيت الأبيض إنهما اتفقا خلالها على ضرورة إبقاء المضيق مفتوحا، وقال شي إن الصين تعارض عسكرة الممر المائي وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه.

ولم يعلق شي على الأمر، غير أن وزارة الخارجية الصينية أبدت استياء بكين من الحرب على إيران، قائلة “هذا الصراع، الذي ما كان ينبغي أن يحدث أبدا ولا مبرر لاستمراره”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

