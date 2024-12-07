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دبلوماسي غربي: زيادة قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب أمر “خطير للغاية”

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باريس (رويترز) – قال مصدر دبلوماسي غربي يوم السبت إن زيادة إيران لكمية اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة أمر “خطير للغاية” وغير مبرر للأغراض المدنية ويتناقض مع تصريحات طهران بشأن استعدادها للعودة إلى مفاوضات ذات مصداقية.

وقال المصدر لرويترز “هذه الإجراءات ليس لها أي مبرر مدني يعتد به ويمكن على العكس من ذلك أن تغذي برنامجا نوويا عسكريا بشكل مباشر إذا اتخذت إيران القرار.”

وأضاف “تتعارض (هذه الإجراءات) مع تصريحات إيران بشأن استعدادها للعودة إلى مفاوضات ذات مصداقية”.

ودأبت إيران على نفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

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