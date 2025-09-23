The Swiss voice in the world since 1935
دبي الرقمية تحصد 7 من “جوائز ستيفي العالمية للأعمال”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فازت دبي الرقمية بسبع جوائز في الدورة السنوية لـ”جوائز ستيفي العالمية للأعمال 2025″، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وحصلت في مجال الموارد البشرية على الجائزة الذهبية عن منظومة إدارة المواهب والجائزة الفضية عن مبادرة رواد الرقمنة التي تعد من البرامج الوطنية الرائدة في بناء القدرات والمواهب الوطنية.

وفي مجال خدمة المتعاملين، نالت الهيئة الجائزة الفضية عن فئة الإنجاز في رضا المتعاملين بعد تحقيقها نحو 98 بالمائة في رضا المتعاملين عبر أكثر من 320 خدمة في حين حصلت الموظفة ريم الفلاسي على الجائزة الفضية عن فئة تنفيذي العام في خدمة المتعاملين.

وفي فئة التسويق والاتصال، فازت الهيئة بثلاث جوائز برونزية في فئة المبادرة الأكثر ابتكارا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خلال مبادرة “خلك واعي”، كما نالت إدارة التسويق والاتصال لقب أفضل إدارة تسويق للعام 2025، إضافة إلى جائزة أفضل حملة اتصال داخلي ضمن فئة المؤسسات التي تضم 100 موظف وأكثر.

م ل/لين

