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دبي تتطلع لرفع أطوال مسارات الدراجات الهوائية إلى ألف كلم بحلول 2030

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تتطلع إمارة دبي لرفع أطوال مسارات الدراجات الهوائية إلى ألف كلم بحلول 2030 ارتفاعا من 636 كلم حاليا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.

وتتولى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ الخطط التطويرية للبنية التحتية الخاصة بمسارات الدراجات الهوائية، بما يدعم التحول نحو وسائل نقل مستدامة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة، بحسب الوكالة.

وذكرت “وام” أنّه وفقا لبيانات الهيئة، “بلغ إجمالي أطوال مسارات الدراجات الهوائية في دبي 636 كيلومتراً بنهاية عام 2025، فيما تستهدف الإمارة رفع إجمالي أطوال الشبكة إلى نحو 1000 كيلومتر بحلول عام  2030”.

هت/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية