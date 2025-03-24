دبي تستضيف المؤتمر الدولي لجودة التعليم في نيسان/أبريل المقبل

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تستضيف دبي النسخة الثامنة من المؤتمر الدولي لجودة التعليم الذي تنظمه الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في الإمارة ضمن فعاليات أسبوع الذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت “وام” إلى أن المؤتمر الذي ينعقد خلال الفترة من 22 إلى 24 نيسان/أبريل المقبل تحت شعار “ابتكارات الذكاء الاصطناعي: رؤى مستقبلية في تمكين المؤسسات العامة وتعزيز جودة التعليم”، يستقطب “أكثر من 400 مشارك من الباحثين والخبراء والطلاب”.

ولفتت إلى أن المؤتمر يتضمن “جلسات حوارية وورش عمل متخصصة بمشاركة نخبة من المتحدثين من جهات حكومية ومؤسسات أكاديمية وشركات تقنية عالمية، مثل مايكروسوفت، وديل، وغوغل”.

بور/