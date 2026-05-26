دبي تستقبل عيد الأضحى بحملة تخفيضات واسعة تشمل آلاف المتاجر

تطلق دبي فعالية “3 أيام من التخفيضات الكبرى” للتسوق، وذلك من 27 إلى 31 أيار/مايو بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وتقدّم الفعالية “حسومات تصل إلى 90 بالمئة لدى أكثر من 500 علامة تجارية عبر آلاف المتاجر والمنصات الإلكترونية في مختلف أنحاء الإمارة”، بحسب الوكالة.

وتنظم الفعالية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بهدف تعزيز حركة قطاع التجزئة ودعم مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق والترفيه من خلال عروض تشمل الأزياء والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية والمجوهرات والإكسسوارات.

وتشارك في الحملة مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمتاجر الكبرى إلى جانب عدد من أبرز وجهات التسوق في الإمارة مثل مول الإمارات ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك وابن بطوطة مول وغيرها من المراكز التجارية.

