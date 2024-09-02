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دبي تستقبل 10,62 مليون سائح دولي خلال أول 7 أشهر من 2024

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استقبلت دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، 10,62 مليون سائح، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين بلغ عدد السياح الدوليين 9,83 مليون سائح. 

ووفق تقرير أداء السياحة خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 20%، أي نحو 2,086 مليون سائح، تبعتها جنوب آسيا بـ1,848 مليون سائح، يشكلون 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي ثالثا بـ1,537 مليون سائح، يشكلون 14% من إجمالي عدد الزوار، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية رابعا بـ 1,505 مليون سائح يشكلون نحو 14% أيضا من مجموع زوار الإمارة. 

وحلت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خامسا في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي، بـ1,232 مليون سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 10% أي نحو 1,028 مليون زائر. 

وبلغ عدد زوار دبي من الأميركيتين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 710 آلاف زائر، تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%، فيما بلغ عدد الزوار من إفريقيا 481 ألفا أي نحو 5%، ومن أستراليا 187 ألفا، يشكلون نحو 2% من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها. 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية