دبي تصدر قانونا بشأن التصرّف بالأموال المتروكة

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في الإمارة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الثلاثاء.

وعرّف القانون “اللُقطة” على أنها الأموال والأشياء التي تجوز حيازتها قانونا ويفقدها مالكها دون أن ينصرف بقصد التخلّي عنها، ويُعثر عليها في الإمارة، مضيفا أنها لا تشمل الحيوانات السّائبة.

ووفق القانون، يجب على المُلتقِط، من غير المُوظّف العام الذي يتولّى البحث عن الأموال المفقودة، تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى شُّرطة دبي لهذا الغرض خلال 24 ساعة. وتسليمها خلال مُهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرّف بها أو يحوزها بِنيّة التملُّك.

