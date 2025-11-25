The Swiss voice in the world since 1935
دبي تصدر قانونا بشأن التصرّف بالأموال المتروكة

أصدر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانونا بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في الإمارة، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الثلاثاء.

وعرّف القانون “اللُقطة” على أنها الأموال والأشياء التي تجوز حيازتها قانونا ويفقدها مالكها دون أن ينصرف بقصد التخلّي عنها، ويُعثر عليها في الإمارة، مضيفا أنها لا تشمل الحيوانات السّائبة.

ووفق القانون، يجب على المُلتقِط، من غير المُوظّف العام الذي يتولّى البحث عن الأموال المفقودة، تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى شُّرطة دبي لهذا الغرض خلال 24 ساعة. وتسليمها خلال مُهلة أقصاها 48 ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرّف بها أو يحوزها بِنيّة التملُّك.

