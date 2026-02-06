دبي للخدمات المالية تُغرم “آرك كابيتال” 504 آلاف دولار

afp_tickers

1دقيقة

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قيمتها 504 آلاف دولار على شركة “آرك كابيتال مانجمنت – دبي” للاستثمارات البديلة بسبب عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديها لتحديد حالات إساءة استغلال السوق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ونقلت عن المدير العام لإدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية ألان لينينغ قوله إن مجتمع الأعمال يتحمل “مسؤولية الالتزام بضمان عدم تسهيل حالات إساءة استغلال السوق”.

ووجدت سلطة دبي أنه رغم امتلاك الشركة “لأنظمة فاعلة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق، إلا أنها لم تُعر اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة، وفي بعض الحالات لم تراجعها بصورة فورية”، بحسب المصدر نفسه.