The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

دبي للخدمات المالية تُغرم “آرك كابيتال” 504 آلاف دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قيمتها 504 آلاف دولار على شركة “آرك كابيتال مانجمنت – دبي” للاستثمارات البديلة بسبب عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديها لتحديد حالات إساءة استغلال السوق، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ونقلت عن المدير العام لإدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية ألان لينينغ قوله إن مجتمع الأعمال يتحمل “مسؤولية الالتزام بضمان عدم تسهيل حالات إساءة استغلال السوق”.

ووجدت سلطة دبي أنه رغم امتلاك الشركة “لأنظمة فاعلة لتحديد نماذج التداول التي تتماشى مع حالات إساءة استغلال السوق، إلا أنها لم تُعر اهتماماً كافياً للتنبيهات التي توفرها تلك الأنظمة، وفي بعض الحالات لم تراجعها بصورة فورية”، بحسب المصدر نفسه.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية