دخان حرائق الغابات الكندية يطال مناطق واسعة في الولايات المتحدة

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غطّت سحابة كثيفة من الدخان سماء مانهاتن فيما مُنع روّاد شواطئ شيكاغو من دخولها، بسبب حرائق الغابات المستعرة في مناطق نائية من مقاطعة أونتاريو الكندية، مما تسبب بتدهور جودة الهواء لملايين السكان.

وبعد انتشار صور لمدينة تورونتو وهي مغطاة بضباب أصفر كثيف، انتقلت تداعيات الحرائق إلى ولايات مينيسوتا وويسكونسن وميشيغان وإلينوي الأميركية، المتاخمة لكندا.

وبحسب بيانات جمعتها شركة “آي كيو اير”، تصدّرت مدينتا ديترويت وشيكاغو قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم مساء الخميس، فيما حلّت نيويورك بعدهما بفارق ضئيل.

وألغت السلطات مباراة كرة قدم كانت مقررة مساء الخميس في شيكاغو بسبب سوء نوعية الهواء، وذلك قبل أيام قليلة من نهائي كأس العالم 2026 المنتظر الأحد في نيوجيرسي.

وحذرت السلطات من أن جودة الهواء في منطقة نيويورك ستصل إلى مستويات “خطرة على الصحة” بسبب الجزيئات الدقيقة الناتجة عن الحرائق، وحضت السكان على قضاء أكبر وقت ممكن في أماكن مغلقة.

في العام 2023، اكتست سماء المدينة لونا برتقاليا خلف أثرا بالغا لدى السكان، ووصل مؤشر جودة الهواء إلى مستوى خطر بلغ 465 عقب حرائق غابات في كندا.

وتم تجاوز هذا المستوى الخميس في ديترويت وشيكاغو وتوليدو في ولاية أوهايو، إذ سجلت مستويات قريبة من 700 بعد الظهر، بحسب أداة الرصد التابعة لوكالة حماية البيئة الأميركية.

فا-مدو/رك/م ن