دراسة: 97% من سكان الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية

1دقيقة

أظهرت دراسة جديدة، أجرتها شركة “كاي بي إم جي” العالمية للخدمات المهنية بالتعاون مع جامعة ملبورن، أن غالبية المقيمين في الإمارات العربية المتحدة يستخدمون الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.

وأفاد تقرير “توجهات استخدام الذكاء الاصطناعي وثقة المستخدمين” أن نحو 97% من المشاركين المقيمين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل أو الدراسة أو الحياة الشخصية، مشيرا إلى أن 66% منهم قالوا إن مؤسساتهم أو شركاتهم تطبق سياسات واضحة لتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأوضحت الدراسة أن 53% يعتقدون أن فوائد الذكاء الاصطناعي تفوق الأخطار، فيما يرى 57% أن تنظيم الذكاء الاصطناعي ضروري لجعل استخدامه آمنا.

