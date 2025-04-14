دراسة إسرائيلية على ناجين من مهرجان نوفا تدرس تأثير الاكستاسي على تخفيف الصدمة

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يستذكر الإسرائيلي الكندي شاي كلاين واينستين الناجي من هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 هول ما شهده في ذلك اليوم خلال تواجده في مهرجان نوفا للموسيقى..وتناوله مادة الاكستاسي المنشطة.

ومع أن واينستين البالغ 28 عاما لا يزال يعاني اضطرابا جراء مقتل 400 شخص تقريبا في المهرجان إلا ان تناوله هذه المادة قد يكون ساهم في تخفيف الصدمة التي يعانيها على ما تظهر نتائج أولية لدراسة إسرائيلية.

ويروي المصور الكندي الذي هاجر إلى إسرائيل قبل أربعة أشهر فقط من الهجوم “اتيت إلى نوفا مع ابن عمي وعدة أصدقاء (..) كانت هذه أول مشاركة لي في مهرجان موسيقي”.

ويقول أثناء زيارته للنصب التذكاري الذي يكرم ضحايا المهرجان بينما يسمع دوي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، “وضعنا في عبوة مياه سعة لترين مادة +إم دي إم إيه+ (مادة كيميائية تمنح شعورا بالسعادة) وتناول كل واحد نصف أو ربع حبة من الإكستاسي”.

وقد وثق يومها بكاميرته بعض المشاهد من تلك الحفلة ومنها اللحظات الأخيرة لمشاركين معه.

وتشير النتائج الأولية لدراسة أجراها باحثون في جامعة حيفا إلى أن عقار “إم دي إم إيه” الذي تناوله في تلك الليلة منح البعض حماية من الصدمة.

وتابعت الدراسة 657 ناجيا من مهرجان نوفا، ممن تعاطوا مخدرات أو لم يتناولوا اي مادة كهذه.

وأظهرت الدراسة التي تمت الموافقة على نشرها حديثا أن الأشخاص الذين كانوا تحت تأثير عقار “إم دي إم إيه” أظهروا “تحسنا ملحوظا في النتائج المتوسطة مقارنة بمن كانوا تحت تأثير مواد أخرى أو لم يتناولوا أي مواد على الإطلاق”.

وبحسب الدراسة أيضا، فإن “المجموعة التي تناولت إم دي إم إيه أبلغت عن زيادة في مشاعر الدعم الاجتماعي وفي التفاعل الاجتماعي… وتحسن في جودة النوم (بعد الحفلة) ما أدى إلى انخفاض مستويات الضيق النفسي وشدة أعراض اضطراب ما بعد الصدمة”.

ويوضح روئي أدمن وهو أحد الباحثين الرئيسيين في الدراسة “هذه نتيجة فريدة للغاية، لم يتم الإبلاغ عنها من قبل لأنها لم تُدرس من قبل، لأنها لم تحدث من قبل”.

ويضيف “هذه النتائج كانت مفاجئة جدا”.

ويوضح أن الأبحاث حول الصدمات متطورة جدا إلا ان الهجوم على تجمع مثل مهرجان نوفا فتح مجالا جديدا في تأثير الصدمة على أشخاص تناولوا مخدرات.

– “خفف الأعراض” –

ويضيف “لا نعرف أي شيء عن التفاعل مع الصدمة عندما يكون الأشخاص خلال الهجوم او أي حدث صادم تحت تأثير مواد مثل القنب الهندي والكحول أو مواد مثل ال اس دي أو ام دي ام ايه” مشددا على أن صدمة جماعية في حدث يشارك فيه أربعة آلاف شخص يتعرضون لعناصر الصدمة نفسها أمر نادر جدا.

لكنه سارع إلى التحذير من أن الاكستاسي وإن قدم بعض الحماية النفسية إلا أن مستويات اضطراب ما بعد الصدمة بين الناجين من الحفلة لا تزال مرتفعة جدا.

ويقول واينستين إنه لا يزال يعاني من الصدمة ويخضع للعلاج.

بيد أنه يظن أن تناوله للعقار الكيميائي قد يكون خفف من الأعراض قليلا.

لكنه يضيف أنه لا يريد أن يظن الناس أن الاكستاسي “أنقذنا أو حمانا، لا أعرف أحدا لم يمت بسبب أنه كان قد تناول هذه المادة، كانوا عرضة للخطر مثل أي شخص آخر وكنا جميعا في الوضع نفسه”.

ويذكر قائلا إنه خلال الهجوم “لاحظت أنني لم أكن خائفا على نفسي … القلق الوحيد الذي راودني هو ألا أتمكن من مساعدة أصدقائي أو أن يحدث شيء لهم وأكون عاجزا تماما وغير قادر على فعل أي شيء”.

أما الأخصائية النفسية المتخصصة في الصدمات في منظمة “زاكاة” فيرد أتزمون- ميشولام فتقول إنها لم تتفاجأ بالنتائج الأولية للدراسة لأن دراسة سابقة أشارت إلى أن الاكستاسي قد تساعد في معالجة اضطرابات ما بعد الصدمة.

في العام 2023 أصبحت أستراليا أول دولة تشرع استخدام الاكستاسي لمعالجة هذه الاضطرابات.

وتنصح الأخصائية “بالتقدم إلى المرحلة التالية التي تشمل العلاجات التي تستخدم المخدرات النفسية للشفاء بشكل حقيقي ومع عينة أكبر، ليس فقط ممن كانوا في نوفا وإنما غيرهم ممن يعانون من الصدمات”.

راغ/ها/غ ر