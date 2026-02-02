دعاوى لعزل نائبة رئيس الفيليبين سارة دوتيرتي

رفعت شخصيات من المجتمع المدني الفيليبيني وأعضاء ائتلاف يساري الاثنين دعاوى تطالب بعزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي، مُستأنفين بذلك إجراءات أوقفتها المحكمة العليا العام الماضي.

تُتهم دوتيرتي بإساءة استخدام الأموال العامة خلال فترة توليها منصب وزيرة التعليم، وكذلك بالتهديد باغتيال حليفها السابق الرئيس فرديناند ماركوس.

تأتي هذه الدعاوى في وقت بدأت لجنة العدل في مجلس النواب جلسات الاستماع بشأن دعاوى لعزل ماركوس المتهم بالفساد المرتبط بمشاريع وهمية للبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار.

بموجب الدستور الفيليبيني، يُؤدي قرار مجلس النواب بعزل الرئيس إلى محاكمته أمام مجلس الشيوخ، وفي حال إدانته، يُعزل من منصبه ويُحظر عليه العمل السياسي مدى الحياة.

تُعد دوتيرتي، ابنة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، مرشحة محتملة للانتخابات الرئاسية عام 2028. وقالت النائبة ليلى دي ليما “حان الوقت لمحاسبة نائبة الرئيس سارة”.

وتتمحور الشكاوى حول مزاعم تتعلق بإنفاق عشرة ملايين دولار على نحو غير مبرر خلال توليها وزارة التعليم، إضافة إلى اتهامها بالتهديد باغتيال الرئيس.

وأعرب محامو نائبة الرئيس عن ثقتهم في ثبوت عدم صحة هذه الاتهامات.

ويواجه الرئيس ماركوس، بشكلٍ منفصل، دعاوى لعزله بتهمة اختلاس مليارات الدولارات للإنفاق على مشاريع وهمية.

ويتصاعد الغضب الشعبي منذ أشهر في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 116 مليون نسمة، بسبب هذه المزاعم بعد أن غمرت مياه الفيضانات الناجمة عن أعاصير قوية مدنا بأكملها خلال 2025.

