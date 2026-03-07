دعوات في إيران للإسراع في اختيار زعيم أعلى جديد
دبي 7 مارس آذار (رويترز) – أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت بأن اثنين من رجال الدين الإيرانيين البارزين دعوا إلى الإسراع في اختيار زعيم أعلى جديد لقيادة البلاد في ظل موجة جديدة من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
وتشير هذه الدعوات إلى أن البعض على الأقل في المؤسسة الدينية غير مرتاحين لتولي مجلس من ثلاثة أعضاء السلطة، ولو مؤقتا وفقا للقواعد الدستورية، بعد مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن ناصر مكارم الشيرازي، وهو مرجع ديني كبير، قال إنه من الضروري تعيين زعيم أعلى جديد سريعا “للمساعدة في تنظيم شؤون البلاد على نحو أفضل”.
(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)