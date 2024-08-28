دعوات للآلاف لإخلاء مناطقهم مع اقتراب إعصار “قوي للغاية” من اليابان

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تستعد اليابان الأربعاء لمواجهة أقوى إعصار يضرب هذا العام إذ أوصت السلطات عشرات آلاف السكان بإخلاء مناطقهم وأصدرت تحذيرا على أعلى مستوى من الرياح والعواصف في جزيرة كيوشو الجنوبية الرئيسية.

وقال أمين مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي للصحافيين “يُتوقع بأن يقترب الإعصار شانشان من جنوب كيوشو بقوة كبيرة للغاية الخميس ويمكن أن يضرب البر”.

وأضاف هاياشي الذي يعد الناطق باسم الحكومة بأنه “يُتوقع هبوب رياح عاتية وبأن تكون الأمواج عالية وبأن تبلغ العواصف مستويات لم يشهد الكثير من الأشخاص مثيلا لها من قبل”.

ودفع اقتراب العاصفة التي رافقتها رياح وصلت سرعتها إلى 252 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة على مختلف المناطق، مجموعة “تويوتا” العملاقة لصناعة السيارات إلى تعليق الإنتاج في جميع مصانعها الـ14 في اليابان.

وما زال شخصان في عداد المفقودين الأربعاء بعدما جرف انزلاق أرضي منزلا بداخله خمس أشخاص من نفس العائلة في مدينة غاماغوري الواقعة في محافظة آيتشي (وسط).

وعمل عناصر الإنقاذ على مدار الساعة وانتشلوا بعد ظهر الأربعاء امرأة في السبعينات من عمرها.

وقال مسؤول في غاماغوري لفرانس برس “لم تكن تتنفّس وكانت غائبة عن الوعي”، فيما تتواصل عمليات البحث عن رجل في السبعينات وآخر في الثلاثينات.

وبالنسبة لجنوب كيوشو، توقّعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن يصل منسوب الأمطار في الساعات الـ48 حتى صباح الجمعة إلى 1100 مليمتر.

كما أصدرت الهيئة أعلى “تحذير خاص” يمكن أن يصدر عنها من العواصف القوية والأمواج العالية في أجزاء من منطقة كاغوشيما في كيوشو حيث أوصت السلطات 56 ألف شخص بإخلاء المكان.

وأظهر تسجيل مصوّر بثّه تلفزيون “إن إتش كاي” قرميد أسقف المنازل وهو يتطاير ونوافذ مهشّمة وأشجارا اقتلعتها العواصف.

– “كارثة كبيرة” –

وقال كبير خبراء الطقس لدى هيئة الأرصاد اليابانية ساتوشي سوغيموتو للصحافيين إن التحذيرات تشير إلى “احتمال كبير جدا بوقوع كارثة كبيرة ناجمة عن” الإعصار.

في الأثناء، ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية 172 رحلة محلية وست رحلات دولية كانت مقررة ليومي الأربعاء والخميس، بينما ألغت ANA (“خطوط كل اليابان الجوية”) 219 رحلة محلية وأربع رحلات دولية أيام الأربعاء والخميس والجمعة. وأثّرت قرارات الإلغاء على حوالى 25 ألف شخص.

كما أعلنت شركة سكك الحديد في كيوشو بأنها ستعلّق جزءا من خدمات قطارات “شينكانسن” فائقة السرعة بين كوماموتو وكاغوشيما تشوو اعتبارا من ليل الأربعاء وحذّرت من اضطرابات أخرى محتملة في الشبكة.

ويمكن أن تُلغى القطارات بين طوكيو وفوكووكا، المدينة الأكثر تعدادا للسكان في كيوشو، بناء على أحوال الطقس هذا الأسبوع، وفق ما أفادت شركات مشغّلة أخرى.

يأتي الإعصار “شانشان” بعد الإعصار “أمبيل” الذي عطّل مئات رحلات الطيران والقطارات هذا الشهر. ورغم الأمطار الغزيرة التي رافقته، إلا أنه لم يؤد إلا لوقوع إصابات وأضرار طفيفة.

وجاء “أمبيل” بعدما أدت العاصفة المدارية “ماريا” إلى هطول أمطار قياسية في المناطق الشمالية.

وتتشكّل الأعاصير في المنطقة على مقربة من السواحل إذ تشتد بشكل أسرع وتدوم لفترات أطول فوق البر نتيجة تغيّر المناخ، وفق دراسة صدرت الشهر الماضي.

هيه-كه-نف-تمو/لين/كام