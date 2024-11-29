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دعوة للمحكمة الهولندية العليا لتثبيت حظر تسليم قطع إف-35 لإسرائيل

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دعا المحامي العام للمحكمة العليا في هولندا بول فلاس الجمعة إلى تثبيت حكم تاريخي يأمر الدولة بالتوقف عن تسليم إسرائيل قطع غيار مقاتلات “إف-35” المستخدمة في غزة.

وجاءت مشورة المحامي الموجّهة للمحكمة بعدما أمرت محكمة استئناف في شباط/فبراير الدولة الهولندية بـ”وضع حد لتصدير المزيد من قطع إف-35 لإسرائيل”.

وأشارت محكمة الاستئناف حينها إلى وجود “خطر واضح” باستخدام الطائرات لخرق القانون الإنساني الدولي.

وطعن محامو الدولة بالحكم أمام المحكمة العليا التي ينتظر منها إصدار قرار نهائي في هذا الشأن.

وتوجّه فلاس لقضاة المحكمة العليا بالقول إن “حكم محكمة الاستئناف في لاهاي بأن على الدولة الهولندية وضع حد لصادرات قطع طائرات إف-35 لإسرائيل يمكن أن يبقى قائما”.

ولفتت المحكمة العليا ومقرها لاهاي في بيان إلى أن تقييم فلاس “مبني على العديد من القواعد الدولية التي تعد هولندا طرفا فيها وينبغي حظر تصدير المنتجات العسكرية في حال وجود خطر واضح بهذا الشكل” بخرقها.

رفعت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الدعوى في البداية، مشيرة إلى أن القطع تساهم في الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في حربها في غزة للقانون الدولي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، رأت محكمة منطقة لاهاي أن تزويد إسرائيل بالقطع هو قرار سياسي بالمقام الأول يتعيّن على القضاة عدم التدخل فيه.

لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم في شباط/فبراير.

تستعين المحكمة الهولندية العليا بعدد من المحامين العامين الذي يوصفون بأنهم محلفون مستقلون يملكون “خبرة مهنية واسعة” ويقدمون المشورة لقضاة المحكمة قبل صدور الحكم النهائي.

ورغم أن المحكمة العليا غير ملزمة اتباع هذه المشورة، إلا أنها تؤخذ في الاعتبار بشكل جدي ويمكن أن تكون مؤشرا على القرار النهائي.

وقالت المحكمة “ستصدر المحكمة العليا حكما في أقرب وقت ممكن”.

جهي/لين/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية