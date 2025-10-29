دقلو يتعهّد توحيد السودان “سلما أو حربا” بعد السيطرة على الفاشر

تعهد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الأربعاء توحيد السودان “سلما أو حربا”، وذلك بعد أيام من سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور بغرب البلاد.

وبعد حصار دامٍ استمر أكثر من 18 شهرا، سقطت الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، الأحد بيد قوات الدعم التي سيطرت بذلك على آخر معاقل الجيش في الإقليم الذي يغطي ثلث مساحة السودان.

وقال دقلو المعروف بحميدتي في كلمة مصوّرة وزعتها قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، إنّ “تحرير الفاشر تحوّل لصالح وحدة السودان، ونحن نقول وحدة السودان سلما أو حربا”.

وأتى خطاب دقلو في يوم طالبت منظمة الصحة العالمية بـ”وقف إطلاق النار” في السودان، بعد تقارير عن مقتل أكثر من 460 شخصا في مستشفى في الفاشر.

وبينما “تستمر المجازر” وفقا لصور الأقمار الاصطناعية التي حلّلها مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لجامعة ييل، أعلن المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة “مستاءة ومصدومة بشدة لمعلومات تحدثت عن مقتل أكثر من 460 مريضا وأشخاص يرافقونهم في المستشفى السعودي للتوليد في الفاشر بالسودان، إثر الهجمات الأخيرة وخطف عاملين في مجال الصحة”.

وكانت لجان المقاومة المحلية اتهمت الثلاثاء قوات الدعم بقتل مصابين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

وأعرب الصليب الأحمر الدولي عن “صدمة شديدة جراء التقارير المتزايدة في وسائل الإعلام ومن المصادر العامة والشهادات المباشرة، عن الفظائع المروّعة والمعاناة الكبيرة” التي يعيشها سكان الفاشر.

واندلعت الحرب في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه السابق دقلو، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وفرار الملايين، وأزمة انسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.

وأدت الحرب الى تقسيم البلاد الى مناطق نفوذ بين الطرفين. وبعد السيطرة على مدينة الفاشر، باتت قوات الدعم السريع تستحوذ على غرب البلاد وأجزاء من الجنوب، بينما يمسك الجيش بالشمال والشرق والوسط.

وأثارت سيطرة قوات الدعم على الفاشر مخاوف الخبراء من تقسيم جديد للسودان وتكرار المجازر التي شهدها إقليم دارفور في مطلع القرن الحالي.

وتتركّز المعارك في إقليم كردفان (جنوب) الغني بالنفط والمجاور لدارفور.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مقتل خمسة متطوعين في الهلال الأحمر السوداني في بارا بولاية شمال كردفان.

– استهداف المساجد –

وتزداد المخاوف على المدنيين في السودان بعد اتهامات بحصول انتهاكات واسعة في الفاشر عقب سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

واتهمت الحكومة الموالية للجيش قوات الدعم السريع باستهداف المساجد والهلال الأحمر في الفاشر.

وقالت مفوض العون الإنساني في الحكومة السودانية منى الدائم “خلال اجتياح الميليشيا (قوات الدعم السريع) قتل أكثر من 2000 من المدنيين”، مضيفة أنّ المسلّحين “استهدفوا المساجد والمتطوّعين في التكايا وجمعية الهلال الأحمر السوداني”.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي في مدينة بورتسودان (شرق)، المقر الحالي للحكومة، “تمّ استغلال معبر ادري (على الحدود بين السودان وتشاد) لإدخال الأسلحة والمعدّات إلى الميليشيا”.

من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مسؤولَيه الرئيسيين في السودان تلقيا أمرا من وزارة الخارجية بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، من دون إعطاء أي تفسير.

وأفاد المصدر نفسه بأن برنامج الأغذية العالمي ومسؤولين كبارا في الامم المتحدة تواصلوا مع السلطات السودانية للاحتجاج على هذا القرار.

– “استمرار المجازر” –

وأكد تقرير لمختبر الأبحاث الإنسانية (هيومانيتاريان ريسيرتش لاب) في جامعة ييل، مدعوم بمقاطع فيديو وصور بالأقمار الاصطناعية، “الأدلّة على استمرار المجازر خلال الساعات الـ48 التي أعقبت سيطرة قوات الدعم السريع” على الفاشر.

وشملت الانتهاكات عمليات إعدام بالقرب من مستشفيين من بينهما المستشفى السعودي، و”مسارا منهجيا من التطهير العرقي”.

ولا تزال الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية مقطوعة، باستثناء لدى قوات الدعم التي تسيطر على شبكة ستارلينك. كذلك، لا يزال الوصول إلى الفاشر محظورا رغم الدعوات إلى فتح الممرات الإنسانية. وبالتالي، بات من الصعب جدا التواصل مع مصادر محلية مستقلة.

ومنذ الأحد، نزح أكثر من 33 ألف شخص جراء أعمال العنف في الفاشر، غالبيتهم باتجاه ضواحيها وإلى مدينة طويلة الواقعة على بعد 70 كيلومترا إلى الغرب والتي تعد أكبر منطقة استقبال في البلاد، وفقا للأمم المتحدة، إذ تضم أكثر من 650 ألف نازح.

وأظهرت صور نادرة التقطتها فرانس برس في طويلة، نازحين يحملون أمتعتهم على ظهورهم ورؤوسهم. وكان بعضهم ينصبون خيما، فيما بدا آخرون مصابين.

– طريق مسدود –

وتضاعفت الاتهامات بارتكاب مقاتلي قوات الدعم السريع انتهاكات. وترافق ذلك مع تدفّق مقاطع فيديو تحوي مشاهد عنف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن الفاشر في “وضع حرج للغاية”، مع تزايد خطر “الانتهاكات والفظائع ذات الدوافع الإتنية”.

وندد الاتحاد الأوروبي الأربعاء بـ”وحشية” قوات الدعم السريع و”الاستهداف الإتني” للمدنيين.

على المستوى الدبلوماسي، وصلت مفاوضات “الرباعية” بشأن السودان، التي تضمّ مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، وفق مصدر مطلع على المحادثات.

وقال إنّ مقترحات الهدنة تصطدم بـ”عرقلة مستمرة” من جانب السلطات بقيادة البرهان، والتي رفضت في أيلول/سبتمبر مقترحا يتضمّن استبعاده واستبعاد قوات الدعم السريع من عملية الانتقال السياسي بعد إنهاء النزاع.

