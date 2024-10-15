دلتا إيرلاينز توقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب حتى مارس

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(رويترز) – قالت شركة الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز‭‭ ‬‬يوم الثلاثاء إنها ستوقف رحلاتها بين مطار جون إف. كنيدي في نيويورك وتل أبيب حتى نهاية مارس آذار بسبب تصاعد الصراع في المنطقة والمخاوف الأمنية في إسرائيل.

وكانت شركة الطيران قد علقت في وقت سابق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية عام 2024.

وعلقت شركات طيران عالمية رحلاتها إلى إسرائيل ولبنان، كما عدلت جداول رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني واللبناني، في محاولة لضمان سلامة الركاب مع تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة.