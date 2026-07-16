دليفري هيرو الألمانية تقبل عرض استحواذ من أوبر بـ12,7 مليار يورو

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قالت مجموعة توصيل الطعام الألمانية دليفري هيرو الخميس إنها وافقت على أن تستحوذ عليها شركة أوبر الأميركية العملاقة في مجال طلبات النقل، في صفقة تبلغ قيمتها 12,7 مليار يورو (14,6 مليار دولار).

وأُسست الشركة الألمانية في العام 2011، وتعمل الآن في أكثر من 60 سوقا وتعد واحدة من أكبر مجموعات توصيل الطعام في العالم.

كما توسعت الشركة إلى ما هو أبعد من نشاطها التقليدي في توصيل الطعام إلى مجال “التجارة السريعة”، وهو توصيل الطرود الصغيرة إلى العملاء.

وتقدمت أوبر بعرض يبلغ 41,50 يورو للسهم الواحد في دليفري هيرو، بما يقيّم الصفقة عند 12,7 مليارا.

وتراجعت أسهم دليفري هيرو بنسبة 0,5% في بورصة فرانكفورت بعد الإعلان حيث جرى تداولها عند 37,9 يورو.

وقال نيكلاس أوستبرغ الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة دليفري هيرو “منصة أوبر العالمية للتنقل والتوصيل، والتزامنا المشترك بالابتكار، يجعل من هذه الشراكة الخيار المناسب للبناء على نقاط قوة دليفري هيرو في توصيل الطعام محليا والتجارة السريعة”.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خوسروشاهي إن الاندماج “سيُوسِّع نطاق خدمات التوصيل الميسورة والموثوقة لتشمل ملايين آخرين من الأشخاص في بعض أكثر اقتصادات العالم ديناميكية، مع إيجاد المزيد من الفرص للتجار وعمال التوصيل”.

وبموجب هذه الصفقة، تستحوذ أوبر على نشاطات دليفري هيرو في 50 سوقا حول العالم في آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية والشرق الأوسط.

وستستحوذ شركة الاستثمار الأميركية إس إس دبليو بارتنرز على نشاطات المجموعة الألمانية في 14 سوقا أخرى تتنافس فيها أوبر ودليفري هيرو مقابل 1,4 مليار يورو.

وقالت دليفري هيرو إن إدارتها توصي المساهمين بالموافقة على الصفقة، والمتوقع إتمامها خلال النصف الثاني من 2027.

سر/هشا/الح