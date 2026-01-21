The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

دمشق: مقتل 11 في هجمات لقوات سوريا الديمقراطية بعد إعلان هدنة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفادت قناة الإخبارية السورية الحكومية نقلا عن وزارة الدفاع السورية اليوم الأربعاء بمقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجمات شنتها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية في وقت لاحق قائمة بأسماء الجنود ومواقع مقتلهم.

وأعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار لمدة أربعة أيام بعد اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية بدءا من الساعة 2000 بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء.

(تغطية صحفية جيداء طه ويمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية