دمشق: مقتل 11 وإصابة 25 في هجمات لقوات سوريا الديمقراطية بعد إعلان وقف إطلاق النار

القاهرة 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفادت قناة الإخبارية السورية الحكومية نقلا عن وزارة الدفاع السورية اليوم الأربعاء بمقتل 11 شخصا وإصابة أكثر من 25 آخرين في هجمات شنتها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وأعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار أربعة أيام بعد اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية بدءا من الساعة 2000 بالتوقيت المحلي أمس الثلاثاء.

(تغطية صحفية جيداء طه ويمنى إيهاب – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)