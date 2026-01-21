دمشق تتهم قوات سوريا الديمقراطية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

7دقائق

دمشق 21 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الحكومة السورية إن غارة بالطائرات المسيرة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية أسفرت عن مقتل سبعة من جنودها اليوم الأربعاء لكن القوات التي يقودها أكراد نفت ذلك.

وينذر هذا الهجوم بتقويض وقف إطلاق النار بعد قتال استمر أياما في شمال شرق البلاد.

ووصف الجيش السوري الهجوم بأنه “تصعيد خطير” مشيرا إلى وقوعه خلال تأمين الجنود لقاعدة عسكرية كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تحتوي على “مواد متفجرة وطائرات انتحارية داخل معبر اليعربية بريف الحسكة”.

ونفت قوات سوريا الديمقراطية، الحليف الرئيسي السابق للولايات المتحدة في سوريا، تنفيذها أي هجمات، وقالت إن الانفجار وقع خلال نقل جنود سوريين للمتفجرات، واتهمت الجيش السوري بخرق وقف إطلاق النار عبر شن هجمات في عدة مواقع.

وبعد مكاسب سريعة على مدى أيام، أعلنت الحكومة أمس الثلاثاء التوصل إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية بشأن الموافقة على خطة لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام لدمج عناصرها في صفوف الدولة المركزية وإلا تعرضت قوات سوريا الديمقراطية لهجمات في آخر مدينتين رئيسيتين تسيطر عليهما.

* وقف إطلاق نار لمدة أربعة أيام

تحيط الشكوك بنفوذ الأكراد في شمال شرق سوريا بعد تقدم قوات الحكومة في مواجهة قوات سوريا الديمقراطية. ويحظى هذا الأمر بأهمية فيما يتعلق بعلاقات سوريا مع الولايات المتحدة وتركيا، وبمصير آلاف المسلحين الإسلاميين المحتجزين.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو حليف رئيسي للرئيس السوري، اليوم الأربعاء إن على قوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية، إلقاء السلاح وحل نفسها فورا لتجنب المزيد من إراقة الدماء.

وحثت الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية أمس الثلاثاء على قبول عرض الحكومة. ودعمت واشنطن قوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات شاسعة من سوريا.

وقالت الولايات المتحدة إن أسباب شراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية انتهت لكنها لا تزال قلقة بشأن مصير الآلاف من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية المحتجزين لديها والمدنيين المرتبطين بهم في منشآت تحرسها قوات سوريا الديمقراطية.

وأضافت اليوم الأربعاء أن قواتها أطلقت مهمة في سوريا لنقل محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية أمس إنها قبلت وقف إطلاق النار ولن تشارك في أي عمل عسكري ما لم تتعرض للهجوم، وقال زعيمها مظلوم عبدي في وقت سابق إنها تعتبر حماية المناطق ذات الغالبية الكردية “خطا أحمر”.

ويقع شمال شرق سوريا في مثلث بين الحدود التركية والعراقية، ويضم مناطق ذات غالبية عربية وكردية، وبه معظم احتياطيات الطاقة في سوريا.

وقال مراسلو رويترز في المنطقة اليوم الأربعاء إن القوات السورية لا تزال متمركزة خارج الحسكة والقامشلي، آخر مدينتين رئيسيتين يسيطر عليهما الأكراد في شمال شرق البلاد.

وجرى تعزيز القوات السورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء بوصول أرتال من الدبابات والمركبات العسكرية والحافلات المحملة بالمقاتلين.

وكانت القوات أوقفت تقدمها بعد إعلان الشرع وقفا جديدا لإطلاق النار مساء أمس، وتنتظر الأوامر الجديدة التي سيحددها رد قوات سوريا الديمقراطية على اقتراح الشرع.

* العلاقات مع تركيا والولايات المتحدة

تغير المشهد الاستراتيجي في سوريا بالكامل على مدى 13 شهرا الماضية منذ أن أطاحت جماعات المعارضة المسلحة بقيادة القيادي السابق بتنظيم القاعدة الشرع بالرئيس بشار الأسد المدعوم من إيران في هجوم مباغت.

وفي تلك الأثناء سيطرت قوات سوريا الديمقراطية، التي قاتلت في بعض الأحيان جماعات المعارضة خلال الحرب الأهلية في سوريا، على نحو ربع مساحة سوريا، وأبقت على حكم ذاتي مستقل عن الأسد.

وأبقت الولايات المتحدة أيضا على وجود عسكري صغير في المنطقة وساعدت قوات سوريا الديمقراطية على صد هجمات قوات الأسد والقوات المتحالفة معه. لكن الشرع أقام علاقات جيدة مع واشنطن.

وكان لتركيا أيضا وجود عسكري في أنحاء أخرى من شمال سوريا لدعم جماعات معارضة هناك. وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ عقود داخل تركيا.

وتخوض أنقرة حاليا عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني وتعتبر إنهاء سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في سوريا جزءا حيويا من هذه العملية.

ورحب أردوغان في كلمة له أمام البرلمان اليوم بوقف إطلاق النار المعلن في سوريا معبرا عن أمله في أن يكون “الاندماج الكامل” للجماعة في الدولة السورية إيذانا بعهد جديد في البلاد.

وناقش أردوغان وترامب الوضع في سوريا في مكالمة هاتفية الليلة الماضية وتطرقا إلى وضع المحتجزين في السجون السورية والقتال المستمر ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد حاتم علي ومحمد علي فرج للنشرة العربية)