دمشق ترحّب برفع العقوبات الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رحّبت دمشق الجمعة برفع الولايات المتحدة نهائيا العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تمهّد لعودة الاستثمارات إلى البلاد بعد سنوات من الحرب. 

أقرّ الكونغرس الأميركي الأربعاء الرفع النهائي للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد والذي تمّت إطاحته في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

وأدى ما يُعرف بقانون ” قيصر”، نسبة للاسم المستعار الذي اختاره فريد المذهان، وهو مصور سابق في الشرطة العسكرية سرّب صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، إلى قيود مشددة على الاستثمارات وقطع البلاد عن النظام المصرفي الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أنها “ترحّب” بالخطوة التي وصفتها بأنها “مدخل لمرحلة إعادة البناء والتنمية”. ودعت “جميع السوريين، في الداخل والمهجر، إلى الإسهام في جهود النهوض الوطني”.

وعلّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرّتين تطبيق العقوبات على سوريا استجابة لمناشدات سعودية وتركية.

لكن الرئيس السوري أحمد الشرع سعى إلى وضع حد نهائي للعقوبات خشية دفعها المستثمرين المتخوفين من تداعياتها القانونية في الولايات المتحدة للابتعاد عن سوريا.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

