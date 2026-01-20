The Swiss voice in the world since 1935
دمشق تمنح قوات سوريا الديمقراطية 4 أيام للموافقة على اندماج محافظة الحسكة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

20 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء إنها توصلت إلى تفاهم مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد سيكون أمامها بموجبه أربعة أيام للاتفاق على خطة للاندماج العملي لمحافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.

وأضافت الرئاسة في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) “تم الاتفاق على منح قسد (قوات سوريا الديمقراطية) مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية. وتوصل الجانبان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأحد، لكن التوتر مستمر منذئذ.

(تغطية صحفية جيدا طه ومايا الجبيلي وأحمد الإمام ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )

