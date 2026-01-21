دمشق والأكراد يتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار بعد مقتل سبعة جنود

اتهمّت السلطات السورية الأربعاء القوات الكردية بخرق وقف لإطلاق النار بعد مقتل سبعة جنود جراء قصف نسبته للأكراد الذين نفوا مسؤوليتهم، في وقت واصل الجيش نشر قوات في شمال شرق البلاد، بما يشمل مخيّم يؤوي أفراد عائلات جهاديين.

وأعلنت الرئاسة السورية والأكراد ليل الثلاثاء وقفا جديدا لإطلاق النار لمدة أربعة ايام، تمهيدا لاستكمال البحث في تفاهم جديد حول دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار المؤسسات الحكومية.

واستبقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي كانت حتى الأمس القريب تسيطر على نحو ربع مساحة سوريا، الاتفاق باعلانها سحب قواتها إلى مدن وقرى يشكل فيها الأكراد أكثرية في محافظة الحسكة، معقلها الأخير في شمال شرق البلاد.

وأوردت وزارة الدفاع في بيان أن قواتها عثرت على معمل لصناعة العبوات الناسفة والذخائر تابع لقوات قسد قرب معبر اليعربية الحدودي مع العراق.

وأثناء تمشيطه، “استهدفه تنظيم قسد بطائرة مسيرة انتحارية، ما أدى الى انفجاره واستشهاد سبعة من جنود الجيش وإصابة عشرين آخرين كانوا في محيطه”، وفق البيان.

واتهمّ الجيش القوات الكردية “بخرق اتفاق وقف إطلاق النار” الساري حتى ليل السبت المقبل.

في المقابل، نفت قوات قسد “بشكل قاطع الادعاءات” حول قصفها المستودع. وأكدت أنه لم يكن لقواتها “أي نشاط عسكري في تلك المنطقة” مشيرة الى أن “الانفجار نجم عن حادث أثناء قيام فصائل دمشق بنقل الذخيرة”.

وتبادل الطرفان كذلك الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار في مناطق أخرى، بينها منطقة عين العرب (كوباني)، التي تشهد نزوحا كبيرا من قرى في ريفها باتجاه المدينة التي تحظى برمزية كبيرة لدى الأكراد وخاضوا فيها أولى معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وأفادت قوات قسد عن مقتل إمرأة بقصف للقوات الحكومية جنوب المدينة، وهي الوحيدة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الكردية في أقصى محافظة حلب عند الحدود مع تركيا.

– تفاهم –

وأعلنت الرئاسة السورية الثلاثاء التوصل إلى “تفاهم مشترك” جديد مع قوات قسد، حول مستقبل محافظة الحسكة، بعد أيّام من التصعيد العسكري.

وبموجب التفاهم، أمام قسد “مدة أربعة أيام للتشاور من أجل وضع خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عمليا”، بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع وقفا لإطلاق النار لمدّة أربعة أيام.

وأعلنت قسد التزامها بوقف النار، مؤكدة استعدادها “للمضي قدما في تنفيذ” الاتفاق “بما يخدم التهدئة والاستقرار”.

وبعد تصعيد عسكري بين الطرفين بدأ في مدينة حلب في السادس من الشهر الحالي، أعلن الرئيس أحمد الشرع الذي يحظى بدعم أميركي لبسط نفوذه على كامل التراب السوري، التوصل الأحد إلى اتفاق مع قائد قسد مظلوم عبدي، نص على وقف لإطلاق النار وعلى دمج شامل لمؤسسات الإدارة الذاتية المدنية والعسكرية في إطار الدولة السورية.

لكن على وقع تبادل الطرفين الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، تقدمت القوات الحكومية إلى مناطق ذات غالبية عربية كانت تحت سيطرة الأكراد في محافظتي الرقة (شمال) ودير الزور (شرق)، وأرسلت تعزيزات الثلاثاء باتجاه مدينة الحسكة.

ودخلت قوات الأمن السورية الأربعاء مخيم الهول في أقصى محافظة الحسكة، والذي يقطنه أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي من عائلات تنظيم الدولة الاسلامية، غداة إعلان القوات الكردية انسحابها منه.

في محيط المخيّم، شاهد مراسل لفرانس برس عناصر أمن يفتحون بوابة حديدية ويدخلون مع آلياتهم، بينما تولى أخرون مدججون بأسلحتهم حراسة مدخله.

في داخله، شاهد انتشارا كثيفا لعناصر الأمن، ونساء منقبات وأطفالا يقفون خلف أسوار حديدية وبين الخيام الممتدة على مساحات واسعة.

-“مؤمّن بالكامل”-

وكانت “قسد” تشرف على سبعة سجون احتجزت فيها آلافا من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم أجانب، ممن اعتقلتهم خلال المعارك التي خاضتها ضده بدعم رئيسي من واشنطن، حتى دحره من آخر نقاط سيطرته عام 2019.

وفي مدينة الرقة (شمال)، انتشرت قوات الأمن في محيط سجن الأقطان، الذي ما زالت قوات قسد تسيطر عليه، وفق مسؤول أمني في المكان، بينما انتظر المئات في الخارج لمعرفة مصير أقربائهم المحتجزين هناك، كما شاهد مراسل فرانس برس.

من بين هؤلاء هلال الشيخ الذي انتظر بقلق معرفة أي معلومة عن ابنه (20 عاما).

وقال لفرانس برس “اعتقلت عصابة قسد الإرهابية ابني.. عندما كان يسقي الأرض منذ عشرة أشهر”، مضيفا “أنتظر منذ أربعة أيام، نريد أن نعرف ماذا حلّ بالمساجين”.

وكانت وزارة الداخلية قالت الثلاثاء إن 120 عنصرا من التنظيم المتطرف فروا من سجن الشدادي في ريف الحسكة الذي كان خاضعا لسيطرة الأكراد، قبل أن تعلن “إلقاء القبض على 81 عنصرا” منهم.

وذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست الثلاثاء إنه ساعد في إحباط فرار الجهاديين من السجن. وقال “إرهابيون أوروبييون كانوا في السجن. قاموا بعملية هروب من السجن. وبالتعاون مع الحكومة السورية والرئيس السوري الجديد، تم القبض على جميع السجناء وإعادتهم إلى السجن”.

وبعيد إعلان الاتفاق الجديد، قال المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك إن “الغرض الأساسي من قوات سوريا الديموقراطية كقوة رئيسية في الميدان لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية انتهى إلى حد كبير”، معتبرا أن السلطات السورية “باتت الآن مستعدة وفي موقع يؤهلها تولي المسؤوليات الأمنية، بما يشمل” السجون التي يُحتجز فيها عناصر التنظيم والمخيمات التي تضم أفراد عائلاتهم.

وأدّت قسد، التي تضم مقاتلين عربا، دورا محوريا في سنوات النزاع السوري خلال حكم بشار الأسد بقتالها، بدعم أميركي، التنظيم الجهادي ونجاحها في القضاء عليه تقريبا في سوريا. وتمكّنت نتيجة ذلك من بسط سيطرتها على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها تضمّ حقول نفط كبيرة، وأقامت فيها إدارة ذاتية.

إلا أنه منذ سقوط الأسد، أعلنت السلطات الجديدة تصميمها على توحيد البلاد تحت راية القوات الحكومية. ودخلت في مفاوضات مع الأكراد لدمج قواتهم ومؤسساتهم في المؤسسات الحكومية.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحافي الأربعاء إنه “يحبّ الأكراد”، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه للرئيس الشرع وللهجوم على القوات الكردية.

