دوبوا يهزم واردلي في 11 جولة ويتوج بلقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية

مانشستر (إنجلترا) 9 مايو أيار (خدمة رويترز الرياضية العربية) – ألحق دانييل دوبوا أول هزيمة بفابيو واردلي كملاكم محترف، ليتوج بلقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية، في مواجهة بريطانية خالصة صاخبة ودامية أقيمت يوم السبت.

وتدخل الحكم هاورد فوستر مع بداية الجولة 11 ليعلن نهاية النزال، بعدما كان واردلي ينزف بغزارة من الأنف وعينه اليمنى شبه مغلقة.

ونهض دوبوا مرتين بعد سقوطه أرضا، من بينهما سقوطه بعد أول 15 ثانية من بداية النزال، قبل أن يسحق واردلي ويتوج بطلا عالميا للوزن الثقيل للمرة الثانية في مسيرته.

وقال دوبوا “كانت حربا. شكرا لك فابيو”، علما بأنه كان بطلا للاتحاد الدولي للملاكمة سابقا بعد أن تُرك اللقب شاغرا من قبل أولكسندر أوسيك في 2024، قبل أن يستعيده الأوكراني مجددا في يوليو تموز 2025.

(إعداد محمد يسري للنشرة العربية)