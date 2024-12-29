دورة ثانية في الانتخابات الرئاسية في كرواتيا بين الرئيس المنتهية ولايته والمرشح المحافظ

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أعلنت مفوضية الانتخابات في كرواتيا الأحد أن الرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش لم يتمكن من الفوز في الانتخابات من دورتها الأولى، وسيتواجه تاليا مع مرشّح الحزب المحافظ الحاكم دراغان بريموراك في الدورة الثانية المقرّرة بعد أسبوعين.

وتصدّر ميلانوفيتش نتيجة الدورة الأولى حاصدا 49,20 في المئة من الأصوات مقابل 19,43 في المئة لبريموراك، وفق نتائج رسمية استندت إلى فرز الأصوات في نحو 99 في المئة من مكاتب الاقتراع.

وكان استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع نشرت نتائجه فور انتهاء التصويت أظهر فوز ميلانوفيتش من الدورة الأولى، لكنّ النتائج الرسمية شبه النهائية بيّنت أنّ الرئيس المنتهية ولايته لم يتمكن من بلوغ عتبة ال50% اللازمة للفوز من الدورة الأولى.

وكان آخر استطلاع للرأي نشر الجمعة منح ميلانوفيتش 37% من نوايا التصويت في الدورة الأولى.

ومنذ استقلال كرواتيا عام 1991، لم يتمكن سوى فرانيو تودجمان الذي يعتبر أبا الاستقلال، من الفوز في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى مرتين في عامي 1992 و1997.

وصوّت الكرواتيون الأحد بأعداد أقل بكثير من الانتخابات التشريعية التي جرت في نيسان/أبريل.

ونحو الساعة 16,30 (15,30 ت غ)، قبل ساعتين ونصف ساعة من إغلاق مراكز الاقتراع، بلغت نسبة المشاركة 36%، مقارنة بنحو 39% في الوقت نفسه من عام 2019، و50,6% خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويمكن تفسير انخفاض المشاركة بموعد الاستحقاق بين عيد الميلاد ورأس السنة، عندما يكون كثير من الناس في إجازة.

ودعا مرشح حزب المحافظين الحاكم دراغان بريموراك الذي صوّت بعد ساعة من فتح مراكز الاقتراع، المواطنين إلى التوجه للتصويت بأعداد كبيرة “لتقرير مستقبل أمتنا”.

وقال إن “كرواتيا بحاجة إلى الوحدة، وكرواتيا بحاجة إلى تموضع عالمي، وكرواتيا بحاجة إلى حياة سلمية”، مؤكدا أنه سيحضر قداسا بعد قيامه “بواجبه المدني”.

– تضخم وفساد –

وقدّم بريموراك (59 عاما) نفسه خلال حملته الانتخابية كسياسي قادر على توحيد البلاد، وركز على القيم العائلية والوطنية.

بدوره، دعا زوران ميلانوفيتش (58 عاما) مواطنيه إلى التصويت “لأن الأمر يستحق”، طالبا منهم “الدعم”.

وجرت الانتخابات في ظل ارتفاع التضخم وتفشي الفساد ونقص اليد العاملة في بلد يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الساحة الدولية. ورغم صلاحياته المحدودة، ينظر الكرواتيون إلى رئيسهم على أنه رمز للاستقرار وضامن للتوازن بين السلطات.

واعتبر نيناد هورفات، وهو ناخب من زغرب، أنّ الرئيس الحالي هو “الحاجز الأخير لمنع سقوط جميع مقاليد السلطة في أيدي الاتحاد الديموقراطي الكرواتي”.

وخلال الحملة الانتخابية، تبادل المرشحان البارزان الإهانات والسخرية.

ورأى ميلانوفيتش أن بريموراك الذي يكبره بعام واحد “مُزوَّر كعملة ورقية من فئة 13 يورو ومملّ كمباراة ودية”.

في المقابل، اعتبر بريموراك أنّ ميلانوفيتش رئيس “لا قيمة لديه لأي شيء لا الوطن، ولا العمل”، متّهما إياه بأنه “يستيقظ عند الساعة 11,30”.

– “حروب الآخرين” –

ويعدّ ميلانوفيتش من أكثر الشخصيات السياسية شعبية في كرواتيا، وقد شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2001 و2015، وكان زعيما سابقا للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي دعم مسعاه للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وبعدما وعد في مستهلّ ولايته الرئاسية بجعل كرواتيا “تقدمية، حديثة، ومنفتحة”، اعتمد ميلانوفيش في المرحلة اللاحقة خطابا شعبويا.

ودان ميلانوفيتش الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من مطلع العام 2022، إلا أنه انتقد في الوقت عينه الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقدّمت زغرب إلى كييف مساعدات، غالبيتها عسكرية، بقيمة 300 مليون يورو.

وفي ضوء ذلك، اتهمه رئيس الوزراء بأنه “مؤيد لروسيا” ويقوم بـ”تدمير” صدقية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وشدد ميلانوفيتش على أنه يريد تجنّب “جرّ” بلاده الى الحرب في أوكرانيا. وأوضح “طالما بقيت رئيسا، لن يخوض أي جندي كرواتي حروب الآخرين”.

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