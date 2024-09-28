دوريات جوية وبحرية صينية حول منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

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نفّذت القوات البحرية والجوية الصينية دوريات حول منطقة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي السبت، بعد سلسلة من الصدامات المتوترة بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة في هذه المنطقة البحرية، وفق ما أعلنت بكين.

وتزامنت هذه الدوريات مع تدريبات مشتركة أجرتها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا والفيليبين في المنطقة الاقتصادية الخالصة لمانيلا.

وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، متجاهلة حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بعدم وجود أي أساس قانوني للموقف الصيني.

وتصاعدت التوترات بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة بسبب سلسلة مواجهات في بحر الصين الجنوبي، لا سيما قرب شعاب سابينا شول.

في الأشهر الأخيرة عمد بحارة صينيون إلى اعتراض سفن فيليبينية واستخدام خراطيم المياه ضدها وصولا إلى الصعود على متنها، في عمليات تسببت بأضرار وإصابات.

وقالت قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني في بيان إن “دولا معينة خارج المنطقة تثير اضطرابات في بحر الصين الجنوبي، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة”.

وأضافت “الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزيرة هوانغيان والمياه المجاورة لها” مستخدمة الاسم الصيني لجزيرة سكاربورو شول المتنازع عليها.

من جهتها، أعلنت الولايات المتحدة في بيان أن التدريبات البحرية التي نفذتها مع حلفائها أظهرت “التزاما جماعيا بتعزيز التعاونَين الإقليمي والدولي لصالح منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة”.

وأكدت وزارة الدفاع الأسترالية بشكل منفصل السبت أن HMAS Sydney وطائرة دورية بحرية تابعة للقوات الجوية الملكية الأسترالية P-8A Poseidon شاركتا في تدريبات تهدف إلى “دعم الحق في حرية الملاحة والطيران”.

اسك/الح/ص ك