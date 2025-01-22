دوري أبطال أوروبا: ريال يضمن على الأقل الملحق وإنتر يخطو نحو التأهل المباشر وبايرن يعقّد مهمته

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ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (15) على الأقل مركزا في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجديدة بسحقه ضيفه سالزبورغ النمسوي 5-1، وخطا إنتر الإيطالي بثبات لمقعد مباشر في الدور ذاته بفوزه على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 1-0، في الجولة السابعة ما قبل الأخيرة الأربعاء.

وسجل ثلاثي الهجوم المرعب البرازيلي رودريغو (23 و34) والفرنسي كيليان مبابي (48) ومواطن الاول فينيسيوس جونيور (55 و77) أهداف ريال، والدنماركي مادس بيدستروب (85) هدف سالزبورغ.

وهي المواجهة الاولى على الاطلاق بين ريال وسالزبورغ، علما أن النادي الملكي لم يلعب أمام فريق نمسوي منذ موسم 1998-1999 والفوز على شتورم غراس 5-1.

ورفع ريال الذي يلعب في الجولة الثامنة الاخيرة أمام بريست الفرنسي الذي كان قد مُني بخسارة أمام شاختار دانييتسك الأوكراني 0-2 في وقت سابق، رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر المؤهل إلى الملحق.

على ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة الإسبانية، افتتح رودريغو التسجيل من أول فرصة خطرة للريال اثر عرضية من مواطنه فينيسيوس على الجهة اليسرى، فوصلت الكرة إليه بعدما فشل الانكليزي جود بيلينغهام في السيطرة عليها سددها سريعة في الشباك (23).

وعاد الثنائي بيلينغهام رودريغو للتألق، فمرر الانكليزي بكعب قدمه كرة إلى البرازيلي المنطلق داخل منطقة الجزاء سددها لولبية بقدمه اليمنى بعكس اتجاه الحارس (34).

وأضاف مبابي الثالث مع بداية الشوط الثاني بعد خطأ فادح من الحارس القائد الالماني يانيس بلاسويش الذي فشل في السيطرة على الكرة ليخطفها الفرنسي ويودعها في المرمى الخالي (48).

ودوّن فينيسيوس جونيور اسمه على قائمة المسجلين بالرابع بعدما دخل منطقة الجزاء وتخلص من مدافعين وسدد في الشباك (55)، قبل أن يضيف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه بعد لعبة جماعية وتمريرة حاسمة من الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي داخل المنطقة المحرمة ليتخلص من البديل المدافع كميل بياتكوفسكي ويهز الشباك (77).

وسجل بيدستروب هدف الشرف للضيوف من تسديدة على الطاير فشل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في صدها (85).

يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

ووضع إنتر قدما في ثمن النهائي بفوزه على مضيفه سبارتا براغ التشيكي 1-0، من أول محاولة بعد لعبة بدأها وأنهاها الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بتسديدة على الطاير من زاوية ضيقة ارتطمت بالارض واستقرت في الشباك (12).

ولم يذق إنتر طعم الخسارة خارج معقله في مختلف المسابقات خلال موسم 2024-2025، كما حقق 8 انتصارات في مبارياته التسع الاخيرة، من دون أن تتلقى شباكه أي هدف.

ورفع “نيراتسوري” الذي يواجه على أرضه موناكو الفرنسي في الجولة الأخيرة، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع.

وعقّد باير ميونيخ متصدر الدوري الالماني من مهمته بخسارته أمام مضيفه فينورد الهولندي 3-0، تناوب على تسجيلها المكسيكي سانتياغو خيمينيس (21 و45+9 من ركلة جزاء) والبديل الياباني أياسي أويدا (89).

وتجمد رصيد بايرن الذي يستقبل سلوفان براتيسلافا في الجولة الاخيرة في 29 الشهر الحالي عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر، متأخرا بفارق نقطة عن فينورد الحادي عشر.

واهتزت شباك متصدر الدوري الالماني من الهجمة المرتدة الاولى لفينورد بعد كرة طويلة من جيس سمال مرت بين الكوري الجنوبي كيم مين-جاي والكندي ألفونسو ديفيس، سددها المكسيكي سانتياغو خيمينيس بقدمه اليسرى من داخل المنطقة (21).

وأضاف خيمينيس الثاني بعد احتساب ركلة جزاء على المدافع البرتغالي رافايل غيريرو بعد دقيقتين من دخوله أرض الملعب بدلا من ديفيس المصاب، اثر خطأ على كالفين ستنغس، سددها المكسيكي بنجاح (45+9)، في رابع أهدافه في المسابقة.

واختتم البديل أويدا الثلاثية قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعد هجمة سريعة بدأها خيمينيس ووصلت إلى الياباني الذي قاوم عودة الفرنسي دايو أوباميكانو وسدد بقدمه اليسرى أرضية في الشباك.

وهي الخسارة الثالثة لعملاق بافاريا بعد سقوطه أمام أستون فيلا الانكليزي 0-1 وبرشلونة الإسباني 1-4، مقابل 4 انتصارات.

بور-د ح/عزد