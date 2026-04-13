دول آسيان تحث أمريكا وإيران على التوصل لحل دائم للصراع

reuters_tickers

2دقائق

مانيلا 13 أبريل نيسان (رويترز) – حث وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الاثنين الولايات المتحدة وإيران على مواصلة المفاوضات من أجل التوصل لحل دائم للصراع، كما دعوا إلى التنفيذ الكامل والفعال لوقف إطلاق النار.

وطالب الوزراء، الذين عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت للمناقشة بشأن الحرب في الشرق الأوسط، إلى عودة المرور الآمن والمتواصل للسفن في مضيق هرمز.

وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية المباشرة، سلطت آسيان الضوء على الآثار الأوسع نطاقا للصراع على الاستقرار في دول المجموعة، لا سيما على إمدادات الطاقة والغذاء.

وشدد وزراء رابطة آسيان التي تضم 11 دولة على ضرورة إعطاء الأولوية لحصول الدول الأعضاء على الطاقة خلال الأزمات.

وأكدوا من جديد التزامهم بتعزيز آلية إقليمية تربط الدول الأعضاء بالصين واليابان وكوريا الجنوبية لتجنب النقص في الغذاء وصدمات الأسعار وانقطاع الإمدادات والتعامل مع تلك التأثيرات.

وقالت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو في مؤتمر صحفي إن الوزراء ناقشوا أيضا سبلا مشتركة لتأمين الأسمدة وغيرها من المدخلات الزراعية بالغ الأهمية.

وأضافت لازارو أنهم بحثوا أيضا إمكانية وضع بروتوكول اتصالات للأزمات بين وزراء خارجية آسيان يمكن تفعيله بسرعة.

وأشارت إلى الفلبين، بصفتها رئيسة رابطة آسيان، ملتزمة بالمضي قدما في قمة القادة في مايو أيار، والتي ستركز على الأمن الغذائي والطاقة، فضلا عن سلامة مواطنيها.

(إعداد مروة غريب وأميرة زهران للنشرة العربية )