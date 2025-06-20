دول أوروبية تحث إيران على العودة للدبلوماسية مع بحث ترامب الانضمام للقصف

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من فرنسوا ميرفي وجون أيريش وباريسا حافظي

جنيف (رويترز) – من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية أوروبيون بنظيرهم الإيراني يوم الجمعة بهدف إيجاد مسار للعودة إلى الدبلوماسية بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة المشاركة في القصف الجوي الإسرائيلي على إيران.

وتحدث وزراء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذا الأسبوع، كما أنهم ينسقون مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال دبلوماسي أوروبي “لا يستطيع الإيرانيون الجلوس مع الأمريكيين بينما نستطيع نحن… سنقول لهم عودوا إلى الطاولة لمناقشة القضية النووية قبل (وقوع) السيناريو الأسوأ، وسنتطرق إلى مخاوفنا بشأن صواريخها الباليستية ودعمها لروسيا واحتجازها لمواطنينا”.

وتعقد المحادثات في جنيف، حيث جرى التوصل في 2013 إلى اتفاق مبدئي بين إيران والقوى العالمية للحد من برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات قبل التوصل إلى اتفاق شامل في 2015. وتأتي المحادثات بعد انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة عندما أطلقت إسرائيل ما أسمتها عملية “الأسد الصاعد” واستهدفت منشآت نووية وقدرات صنع صواريخ باليستية في إيران في 13 يونيو حزيران.

وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني يوم الجمعة “لا مجال للتفاوض مع الولايات المتحدة قبل توقف العدوان الإسرائيلي”.

وكانت القوى الأوروبية، التي لم تشارك في مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الولايات المتحدة، تشعر بإحباط متزايد من استراتيجية التفاوض الأمريكية في المحادثات. واعتبروا أن بعض المطالب غير واقعية، في الوقت الذي كانوا يخشون فيه من تبني إطار سياسي أولي ضعيف من شأنه أن يؤدي إلى مفاوضات دون نهاية واضحة.

وأجرى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساء الخميس، أكد فيه الوزير الأمريكي استعداد بلاده للتواصل المباشر مع الإيرانيين في أي وقت، وفقا لمصدر دبلوماسي فرنسي.

وأضاف المصدر أن الجانبين اتفقا على إجراء اتصال هاتفي بعد اجتماع جنيف لمواصلة التنسيق.