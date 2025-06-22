دول إسلامية تشكل مجموعة اتصال لتهدئة الصراع الإسرائيلي الإيراني

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أنقرة (رويترز) – قالت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد، إنها ستشكل فريق اتصال على مستوى الوزراء لإجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد و”وقف العدوان على إيران”.

وفي إعلان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أدانت المنظمة المكونة من 57 عضوا “عدوان إسرائيل” على إيران، مشددة على “الحاجة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية وقلقها الكبير إزاء هذا التصعيد الخطير”.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ “إجراءات رادعة لوقف هذا العدوان ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها”.

ولم يشر الإعلان المشترك الصادر عن اجتماع إسطنبول إلى الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران خلال الليل. لكن المنظمة وافقت أيضا على قرار منفصل من 13 مادة بشأن الصراع الإسرائيلي الإيراني أدانت فيه الغارات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية. وأضافت أن المنظمة تتضامن بشكل كامل مع طهران.

وجاء في مسودة القرار أن المنظمة حثت أيضا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على “إدانة تلك الهجمات على نحو قاطع وإبلاغ مجلس الأمن بها” مضيفة أن “الهجمات الوحشية” تنتهك القانون الدولي.

ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك أسلحة نووية، وتقول إنها هاجمت إيران لمنع طهران من تطوير أسلحتها النووية.

وأكد أعضاء منظمة التعاون الإسلامي أيضا على “حق إيران الأصيل في الدفاع عن النفس واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ومواطنيها بشكل كامل، ومنع تكرار مثل هذه الأعمال الإجرامية ضد أراضيها في المستقبل”.