دول إسلامية تشكل مجموعة اتصال لمعالجة الصراع الإسرائيلي الإيراني

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أنقرة (رويترز) – قالت منظمة التعاون الإسلامي يوم الأحد، إنها ستشكل فريق اتصال على مستوى الوزراء لإجراء اتصالات منتظمة مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم جهود خفض التصعيد و”وقف العدوان على إيران”.

وفي إعلان مشترك عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، أدانت المنظمة المكونة من 57 عضوا “عدوان إسرائيل” على إيران، مشددة على “الحاجة الملحة لوقف الهجمات الإسرائيلية وقلقها الكبير إزاء هذا التصعيد الخطير”.

ولم يتطرق الإعلان إلى الغارات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران خلال الليل.

وحثت المنظمة المجتمع الدولي على اتخاذ “إجراءات رادعة لوقف هذا العدوان ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها”.