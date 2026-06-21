دول إقليمية: محادثات إيران وأمريكا يجب أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة

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القاهرة 21 يونيو حزيران (رويترز) – دعا وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا اليوم الأحد إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة القادمة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولا سيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية.

وقال بيان صادر عن الدول الأربعة بعد اجتماع لوزراء خارجيتها في القاهرة “فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية الأخيرة، رحب الوزراء على وجه الخصوص بتوقيع ’مذكرة تفاهم إسلام اباد’ بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية بتاريخ 18 يونيو 2026، واعتبروا هذا التطور المهم خطوة بناءة نحو خفض التصعيد وإنهاء النزاع الذي كان يشكل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلا عن تداعياته على أسواق الطاقة، ومسارات الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل الإمداد العالمية، والتجارة الدولية”.

وأضاف البيان “وانطلاقا من هذا الزخم الإيجابي، تم التأكيد بشكل خاص على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات، والتي تهدف إلى الوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة. وشدد الوزراء على أن هذه الجهود ينبغي أن تأخذ في الاعتبار شواغل دول المنطقة، ولاسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية، وكذلك منطقة المشرق العربي، بما يسهم في تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل”.

ويقود جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي وفد بلاده في محادثات في منتجع جبلي سويسري اليوم الأحد حول تنفيذ اتفاق مؤقت مع إيران، لكن إعلان طهران إغلاق مضيق هرمز مجددا بسبب عدم تمكن واشنطن من وقف القتال في لبنان يلقي بظلاله على الجهود الدبلوماسية.

وتدعو مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بشأن مسار إنهاء الحرب إلى إعادة فتح المضيق ووقف الأعمال القتالية على جميع الجبهات، بما يشمل لبنان، الذي شنت إسرائيل هجمات عليه منذ مارس آذار.

كما أشار البيان إلى أهمية القضية الفلسطينية في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط إذ “شدد الوزراء على أن القضية الفلسطينية تظل في صميم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية لتحقيق نظام إقليمي مستقر وآمن”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سها جادو)