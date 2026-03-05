The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

دول الاتحاد الأوروبي والخليج تدعو للحوار مع الإقرار بالحق في الدفاع عن النفس من ضربات إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل 5 مارس آذار (رويترز) – دعا الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس إلى الحوار والدبلوماسية لحل الأزمة في الشرق الأوسط مع إعادة التأكيد على أن دول الخليج لديها الحق في الدفاع عن نفسها من الهجمات الإيرانية.

وقال بيان مشترك عن التكتلين بعد مؤتمر عبر رابط الفيديو لوزراء خارجية دولهما “الوزراء أكدوا على التزامهم باستقرار المنطقة ودعوا إلى حماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي”.

وأضاف البيان “أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم الراسخ بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة… (واتفقوا على) بذل جهود دبلوماسية مشتركة للتوصل إلى حل دائم” لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي و”السماح في النهاية للشعب الإيراني بتقرير مصيره”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية