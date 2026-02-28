دول الترويكا الأوروبية تندد بهجمات إيران على دول في الشرق الأوسط

1دقيقة

28 فبراير شباط (رويترز) – نددت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالهجمات الإيرانية على دول في الشرق الأوسط اليوم السبت، وشددت على ضرورة امتناع إيران عن شن هجمات عسكرية عشوائية.

وفي بيان مشترك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “نجدد التزامنا بالاستقرار الإقليمي وحماية أرواح المدنيين”، مضيفين أنهم يرغبون في استئناف المفاوضات.

(تغطية صحفية مادلين تشامبرز – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)