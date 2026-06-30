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دول تطالب بنقاش عاجل في الأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض السودانية

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جنيف 30 يونيو حزيران (رويترز) – قال باسكال سيم المتحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن المجلس تلقى طلبا لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في مدينة الأبيض السودانية.

وأردف سيم يقول خلال مؤتمر صحفي في جنيف “من المرجح إجراء ذلك (النقاش) يوم الجمعة”.

وجاء الطلب، الذي قدمته دول من بينها بريطانيا وألمانيا، بعد تقارير أفادت بأن قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية وحلفاءها يحشدون قواتهم حول مدينة الأبيض، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية