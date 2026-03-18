دول تقترح ممرا آمنا لنحو 20 ألف بحار عالقين بالخليج

لندن 18 مارس آذار(رويترز) – دعت المنظمة البحرية الدولية، في اقتراح قدمته اليوم الأربعاء، إلى إنشاء ممر بحري آمن لإفساح طريق لنحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وتوقفت مئات السفن في أماكنها وتوقفت عن الإبحار منذ أن هددت طهران بمهاجمة السفن التي تحاول مغادرة الخليج عبر مضيق هرمز.

ودعا الاقتراح الذي قدمته البحرين واليابان وبنما وسنغافورة والإمارات، وأيدته الولايات المتحدة، اليوم إلى “إطار عمل مثل ممر بحري آمن”.

وجرى تقديم الاقتراح خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة في لندن.

وقال الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينجيز “الغرض من هذا الإطار هو تسهيل الإجلاء الآمن للسفن التجارية.. تهدف هذه الخطوة إلى حماية أرواح البحارة”.

وأضاف أن ما لا يقل عن سبعة من بحارة السفن التجارية لقوا حتفهم بسبب الصراع.

وتابع “يجب ألا يصبحوا ضحايا للتوتر الجيوسياسي الأوسع نطاقا”، داعيا إلى تهدئة الوضع للسماح للبحارة بمغادرة الخليج بأمان.

وقال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء إن دول الحلف تبحث أيضا في الإجراءات التي يمكن اتخاذها.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول المساعدة في مراقبة المضيق للسماح لناقلات النفط والسفن الأخرى بالمرور من وإلى المنطقة. ويُنقل عبر المضيق عادة خُمس إجمالي النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت إيران، في تقرير منفصل قدمته إلى المنظمة البحرية الدولية، إن السلطات الإيرانية تواصل تقديم المساعدة الإنسانية والدعم للبحارة والسفن في الخليج والمضيق.

وتتواصل جلسة المنظمة البحرية الدولية غدا الخميس.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )