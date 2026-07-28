دول خليجية تؤيد خطة تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية في مضيق هرمز

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دبي 28 يوليو تموز (رويترز) – قال مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز اليوم الثلاثاء إن سلطنة عُمان حصلت على دعم دول خليجية لخطة من شأنها أن تسمح لإيران بتحصيل رسوم طوعية مقابل المرور عبر مضيق هرمز.

وأبلغ مصدر إيراني كبير رويترز بأن طهران لم ترد بعد على المقترحات العمانية التي تهدف إلى تشكيل أساس لإنهاء تعطل حركة التجارة عبر المضيق الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك “محادثات جيدة” جارية مع إيران، لكنه هدد باستئناف الضربات إذا لم تنجح المفاوضات. غير أن إيران تنفي سعيها لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وكان ترامب أوقف فجأة في مطلع الأسبوع حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين على إيران في أحدث تحول استراتيجي في سياسته تجاهها.

وشنت واشنطن حملة القصف الجديدة هذا الشهر لكسر سيطرة إيران على مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل الحرب.

وأغلقت إيران المضيق فعليا أمام السفن غير التابعة لها بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير شباط. وأدى اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا، لكن الاتفاق انهار في أوائل يوليو تموز بعد أن أطلقت إيران النار على سفن تستخدم مسارا غير متفق عليه.

وأعلنت إيران أنها ترغب في إدارة المضيق جنبا إلى جنب مع عُمان التي تسيطر على الضفة المقابلة وفرض رسوم على السفن التي تستخدمه. وتريد واشنطن العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الحرب، عندما كانت السفن قادرة على المرور بحرية دون دفع رسوم، وتقول إن فرض رسوم إلزامية سيكون غير قانوني.

وأبلغ مصدر رويترز بأن الاقتراح العماني ينص على عدم ممارسة إيران السيطرة بمفردها وأن تكون الرسوم طوعية. وسيكون النظام مشابها لذلك المعمول به في مضيق ملقة الآسيوي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات طوعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وشبه الدبلوماسي الغربي الأمر بضريبة كربون طوعية على الرحلات الجوية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم لمناقشة أحدث تطورات الصراع، بما يشمل سبل تكثيف التعاون بشأن القضايا المتعلقة بحرية السفن المارة عبر الممر المائي وسلامتها.

وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن القيادة العسكرية العليا المشتركة في إيران (مقر خاتم الأنبياء المركزي) رفضت مجددا خطة طرحها ترامب تقضي بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالسفن من الأصول الإيرانية المجمدة. وأكدت القيادة أن القوات المسلحة الإيرانية ستمنع أي دولة أو شركة تقبل مثل هذه المدفوعات من المرور عبر مضيق هرمز.

* ترامب يحذر

علق ترامب أحدث حملة من الضربات الجوية بعد تلقي توصية من القادة العسكريين بأن هذه الاستراتيجية حققت أقصى ما هو مرجوّ منها. وأدى القصف الأمريكي الجديد الذي استمر 13 ليلة إلى مقتل العشرات في إيران وتدمير جسور وأنفاق في مناطق بالجنوب، فضلا عن الأهداف العسكرية.

وردت إيران بشن هجمات على قواعد أمريكية في دول مجاورة مما أدى إلى مقتل أربعة عسكريين، إلى جانب ضربات استهدفت بنية تحتية مدنية في دول خليجية. وقالت طهران إن استهداف البنية التحتية المدنية جاء ردا على الضربات الأمريكية لأهداف مدنية.

وأعلنت إيران أنها ستلتزم بوقف إطلاق النار ما دامت واشنطن ملتزمة به. غير أن تقارير وردت عن هجمات بطائرات مسيرة في الأردن والسعودية وشمال العراق أمس الاثنين. وأعلن الأردن عن إسقاط طائرة مسيرة أخرى اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن إن الولايات المتحدة تتمتع بموقف قوي في الوقت الراهن.

وشدد على استعداده لضرب المزيد من الأهداف الإيرانية لكنه أشار إلى أنه يفضل تجنب القيام بذلك.

وقال ترامب “علينا أن نأخذ في الاعتبار مصير نحو 91 مليون نسمة سيجدون أنفسهم بلا كهرباء ولا جسور. إنها مسألة تتطلب توازنا دقيقا للغاية. لذا، أعتقد أننا في موقف قوي جدا الآن، وهم يدركون أنني سأقدم على تلك الخطوة إذا لم يبرموا اتفاقا”.

وكرر ترامب أيضا تهديده باحتمال استهداف موقع بيكاكس ماونتن الإيراني، وهو منشأة محصنة تقع في عمق باطن الأرض بالقرب من أحد المواقع النووية الرئيسية في طهران، قائلا “إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنقوم بتدميره بسهولة تامة”.

وتقول إيران إنها لم تسعَ لإجراء أي مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة، التي تتهمها بانتهاك الاتفاق الذي توصل إليه البلدان الشهر الماضي بشأن إطار عمل لإجراء محادثات تنهي الحرب.

ويلتقي ترامب بنتنياهو وسط توتر العلاقات بين الرجلين. ورغم أن إسرائيل شاركت في إشعال فتيل الحرب إلى جانب الولايات المتحدة فإنها لم تكن طرفا في محادثات التهدئة اللاحقة.

واضطر ترامب لكبح جماح نتنياهو ومنعه من مهاجمة أهداف في لبنان في إطار سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي لإضعاف مسلحي جماعة حزب الله المدعومين من إيران، بعدما زادت هذه الخطوة من تعقيد محادثات السلام مع طهران.

وأدى توقف حملة القصف الأمريكية خلال مطلع الأسبوع إلى انخفاض حاد في أسعار النفط وصل إلى ثمانية بالمئة أمس الاثنين، واستمر هذا التراجع اليوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 2.5 بالمئة إلى نحو 86 دولارا للبرميل في وقت سابق اليوم.

وتوصلت واشنطن وطهران في يونيو حزيران إلى اتفاق بشأن إطار عمل لمحادثات كان من المفترض إجراؤها بحلول نهاية أغسطس آب لحل القضايا الرئيسية، مثل البرنامج النووي الإيراني.

غير أن الجانبين اختلفا على تفسير الجزء المتعلق بمضيق هرمز في المذكرة. وبينما تتمسك واشنطن بأن المذكرة تلزم طهران بضمان حرية الملاحة، تقول الجمهورية الإسلامية إنها تمنحها سلطة الإشراف على حركة العبور.

(إعداد أميرة زهران ومروة غريب وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)