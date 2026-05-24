دول عربية وإسلامية تندد بتصرفات بن جفير ضد المشاركين في أسطول الصمود

24 مايو أَيار (رويترز) – استنكر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية اليوم الأحد بشدة تصرفات وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية.

وعبرت حكومات عن غضبها بعد أن نشر بن جفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يسخر من نشطاء ملقين على الأرض.

وقال بعضهم لاحقا إنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية في أثناء الاحتجاز، وهو ما نفته إدارة السجون الإسرائيلية.

وقالت المجموعة التي تضم السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان في بيان “الإذلال العلني المتعمد الذي مارسه بن جفير بحق المحتجزين يشكل اعتداء مشينا على الكرامة الإنسانية وانتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

كما استنكر الوزراء “بأشد العبارات أعمال التحريض والعنف غير القانونية والمتطرفة التي يرتكبها بن جفير وغيره من المسؤولين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وطالب الوزراء بمحاسبة بن جفير على أفعاله ودعوا إلى اتخاذ تدابير ملموسة “لوضع حد لاستفزازاته وتحريضه وانتهاكاته المتكررة ولمنعه من مواصلة تهديداته ولضمان عدم التسامح مع مثل هذه الأفعال أو تكرارها”.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)