دوي انفجارات صوتية في بيروت جراء تحليق طائرات حربية إسرائيلية

reuters_tickers

4دقائق

بيروت (رويترز) – حلقت طائرات حربية إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء محدثة انفجارات صوتية مدوية قبل دقائق من بدء كلمة لحسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران.

ودفع دوي الانفجارات السكان إلى الإسراع لفتح النوافذ لمنع تحطم زجاجها، أو الوقوف في الشرفات لإلقاء نظرة على الطائرات وهي تحلق فوقها. ولم يصدر بعد تعليق من الجيش الإسرائيلي.

وفي الضاحية الجنوبية ببيروت، معقل حزب الله، تجمع أعضاء وأنصار الجماعة المسلحة لمشاهدة كلمة نصر الله التي يذيعها التلفزيون بعد مرور أسبوع على مقتل قائدها العسكري الكبير فؤاد شكر.

وقال نصر الله في بداية الكلمة إن الهدف من الانفجارات الصوتية كان استفزاز المجتمعين.

والغارة التي قتلت شكر كانت بمثابة المرة الثانية التي تقصف فيها إسرائيل الضاحية الجنوبية خلال الأعمال العدائية الدائرة منذ عشرة أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي والتي تدور بالتوازي مع حرب غزة.

وقال حزب الله في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على موقعين عسكريين قرب عكا في شمال إسرائيل.

وذكر حزب الله أنه شن “هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدفت مقر قيادة لواء جولاني ومقر وحدة إيجوز 621 في ثكنة شراغا شمال عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة وحققت إصابات مؤكدة”.

وأضاف أنه استهدف مركبة عسكرية إسرائيلية في موقع آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية وهي تعبر من لبنان واعترض واحدة منها.

وقال مسؤولون في القطاع الطبي بإسرائيل إن سبعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى إلى الجنوب من مدينة نهاريا الساحلية، وإن أحدهم في حالة حرجة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإصابات نجمت عن صاروخ اعتراضي “أخطأ الهدف واصطدم بالأرض، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين”. وأضاف أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق.

وشاهد صحفيون من رويترز موقع الضربة بالقرب من محطة حافلات على طريق رئيسي خارج المدينة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن صفارات الإنذار دوت في عكا لكن تبين أنها إنذار كاذب. وقال إن سلاح الجو استهدف مبنيين لحزب الله في جنوب لبنان.

وتتزايد المخاوف من احتمال انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب شاملة بعدما توعد حزب الله بالثأر لمقتل القائد العسكري فؤاد شكر، وتوعدت إيران بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في حزب الله لرويترز إن الرد على اغتيال القائد فؤاد شكر لم يأت بعد.

وذكرت مصادر طبية وأمنية في وقت سابق من يوم الثلاثاء أن أربعة من مقاتلي حزب الله في ضربة إسرائيلية على منزل في بلدة ميفدون بجنوب لبنان على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي الحدود.