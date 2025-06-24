دوي انفجارات في طهران رغم أمر ترامب بوقف الهجمات الإسرائيلية

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من جيف مايسون وألكسندر كورنويل وباريسا حافظي

على متن طائرة الرئاسة/تل أبيب/إسطنبول (رويترز) – دوت انفجارات في طهران بعد غارات جوية إسرائيلية يوم الثلاثاء رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ألغت الضربات بناء على أوامره للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ ساعات.

وأفاد شاهدان في العاصمة الإيرانية تواصلت معهما رويترز أنهما سمعا دوي انفجارين قويين.

وأقر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل قصفت موقع رادار قرب طهران فيما وصفه بأنه رد على إطلاق صواريخ إيرانية بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من الموعد المقرر لبدء وقف إطلاق النار.

وأضاف أن إسرائيل قررت عدم شن المزيد من الهجمات عقب اتصال هاتفي بين نتنياهو وترامب.

وانخفضت أسعار النفط وارتفعت أسواق الأسهم العالمية بفضل احتمال انتهاء أكبر مواجهة على الإطلاق بين الخصمين في الشرق الأوسط، مما حد من مخاطر انقطاع إمدادات النفط الخليجية.

وقال ترامب في منشور على تروث سوشيال “ستحول جميع الطائرات اتجاهها وتعود إلى قواعدها مع إرسال رسالة بشكل ودي لإيران. لن يتضرر أحد، فوقف إطلاق النار ساري المفعول!”.

وكتب ترامب على تروث سوشيال لاحقا “إلى إسرائيل. لا تسقطوا تلك القنابل. إذا فعلتم ذلك، فسيكون ذلك انتهاكا جسيما. أعيدوا طياريكم إلى دياركم الآن!”

وقبل مغادرة البيت الأبيض لحضور قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي اتهم ترامب كلا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار، وعبر عن إحباطه الشديد من إسرائيل التي أعلنت شن ضربات جديدة وكبيرة على طهران بعد التوصل إلى اتفاق.

وقال لدى مغادرته البيت الأبيض “يجب أن أجعل إسرائيل تهدأ الآن”.

وقال قبل أن يبتعد عن الكاميرات ويتجه إلى طائرته الهليكوبتر إن إيران وإسرائيل تتقاتلان “منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه”.