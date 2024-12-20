دوي انفجارات قوية في كييف بعد تحذيرات من صواريخ باليستية

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سُمع دوي انفجارات قوية في كييف صباح الجمعة، بعد سلسلة من التحذيرات الجوية بشأن إطلاق صواريخ باليستية من روسيا باتجاه الأراضي الأوكرانية، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وحذّرت القوات الجوية الأوكرانية في رسالة عبر تطبيق “تلغرام” من انّ “صاروخا باليستيا رُصد من الشمال!”، بعد نحو ثلاث سنوات من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي حرب تسببت في مقتل عشرات الآلاف.

وتصاعد دخان كثيف فوق العاصمة الأوكرانية، فيما أعلن رئيس البلدية فيتالي كليتشكو عن إصابة شخصين على الأقل في أعقاب هذه الانفجارات التي وقعت في اليوم التالي لجلسة الأسئلة والأجوبة السنوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رفض أي هدنة.

وأبلغت السلطات الأوكرانية أيضا عن وقوع هجمات صاروخية في مدينة خيرسون الجنوبية حيث قتل شخص واحد وأصيب ستة، وفي بلدات وقرى أخرى.

تتقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا بهدف استعادة مدينة كوبيانسك التي سيطرت عليها خلال العام الأول من الحرب.

واحتل الجيش الروسي المدينة في بداية غزوه في فبراير/شباط 2022، ثم استعادتها القوات الأوكرانية خلال هجوم مضاد في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

تشكل كوبيانسك مركزا مهما للسكك الحديد ويعبرها نهر أوسكيل الذي أصبح خط مواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.

والجيش الروسي الذي يحرز تقدّما بوتيرة أسرع خلال الأشهر الأخيرة في شرق أوكرانيا، عزز من هجماته في هذه المنطقة التي يحاول استعادتها منذ أشهر، محاولا خصوصا معاودة عبور النهر.

بلو-جمو/رك