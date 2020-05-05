هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مايو, 2020 11:00 ص

"إنها المشاركة": هكذا يرد كلود لونشان معللاً أسباب الشعور القياسي بالرضى لدى الشعب السويسري إزاء ديمقراطيته الوطنية. (swissinfo.ch)

إن رضى الشعب عن الممارسة الديمقراطية في وطنه يتراجع في أجزاء واسعة من العالم. هذا وفقاً لما أسفرت عنه إحدى الدراساترابط خارجي التي أنجزت في جامعة كامبردج والتي أثارت ضجة قبل فترة. وقد شملت الدراسة التي أنجزها الباحث في الشؤون الديمقراطية روبرتو فوا جميع الدول التي تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وكذلك الدول التي تطبق مبدأ دولة القانون الديمقراطية منذ عام 1970، بالحد الأدنى لهذا المفهوم.

في أحدث تصنيف للديمقراطية أنجزه باحث بريطاني بجامعة كامبردج، احتلت سويسرا مركزاً متقدماً. مرة ثانيةً، كما يود المرء لو يضيف هنا.

لماذا يشعر الشعب السويسري بالرضى عن ديمقراطيته الوطنية: والإجابة التقليدية هي:

"حالياً يشعر حوالي ثلاثة أرباع المواطنين بالرضى عن الديمقراطية التي تمارس في سويسرا ـ وهي النسبة الأعلى على الإطلاق!" نهاية الإقتباس

إن بلادنا تنعم بأعلى درجات الرضى عن الديمقراطية على مستوى العام. وللمزيد: فهذا الشعور يتطور نحو الأعلى بعكس الدورات الاقتصادية. وحالياً يشعر ثلاثة أرباع المواطنين بالرضى عن الديمقراطية التي تُمارس في سويسرا، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق!

بهذا تعتبر سويسرا استثناءً، وإن لم تكن الاستثناء الوحيد. فالديمقراطيات الشمال أوروبية تعيش حالة مشابهة. واللافت للنظر هو أن الاستثناءات جميعها تعدَّ ديمقراطيات توافقية.

ذلك لأنها استطاعت التخفيف من التوترات المجتمعية، مما يضمن الاستقرار السياسي ويأتي في مصلحة النمو الاقتصادي. وهذا بدوره يدعم الرضى عن الديمقراطية.

لماذا يشعر السويسريون بالرضى عن ديمقراطيتهم: الإجابات الجديدة

من المعروف الآن أن هناك آلية تلاقي نجاحاً كبيراً لدى الجماهير العريضة. ألا وهي التي يطلق عليها اسم الرضى عن النظام "على أساس المنتج أو المخرجات (بلغة الحاسوب)": حيث نجد مساندة من الطبقات الوسطى والدنيا بصفة خاصة للأنظمة السياسية، حينما تجلب لها هذه الأنظمة مميزات ملموسة في حياتها اليومية.

في عموده الجديد في swissinfo.ch بعنوان "ديمقراطية سويسرا من منظورٍ عالمي"، يسلط عميد التحليل السياسي السويسري الضوء على نقاط تميّز الديمقراطية السويسرية ومبادئها العامة، حيث تتحول بعض جوانب الفخر إلى أسطورة. نهاية الإطار التوضيحي

كما يتولد كذلك شعور بالرضى عن النظام "بسبب المدخلات". ففي المقام الأول، نجد أن المهتمين بشدة بالسياسة يرغبون في المشاركة، حينما تُتخذ قرارات ملزمة للجميع. وفي الطبقات المثقفة العليا لا يُعتبر النفع الاقتصادي هو الفيصل، بل تكون إمكانية المشاركة بالرأي هي العامل الأهم.

كلمة السر رقم 1: فصل السلطات

تجدر الإشارة هنا إلى إحدى الدراسات بجامعة برن والتي أنجزت في عام 2019، التي تبيّن الكيفية التي ينجح بها هذا الأمر ولماذا تميزت به سويسرا. وكان منطلق الدراسة هو تلك الديمقراطيات الرئاسية ذات القيادات القوية، التي تكون في أغلب الأحيان ذكورية، كما هو الحال اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل أو فرنسا. حيث لا تعتبر معدلات الرضى عن الديمقراطية هناك مرتفعة بدرجة عالية.

ويرى مُعدّو هذه الدراسة الذين أنجزوها تحت إشراف أدريان فاتر، أن هذا الأمر مرتبط بالفصل غير الحاسم للسلطات في تلك البلدان. إلا أن هذا الفصل يمكن تحقيقه عن طريق أربعة مناهج سياسية مختلفة، وهي: النظام البرلماني، والمحاصصة الحكومية، والاستفتاءات الشعبية، والنظام الفدرالي. وتتبوء سويسرا مراكز متقدمة في ثلاثة من بين تلك الأبعاد الأربعة.

إذن فـ "فصل السلطات" هي كلمة السر الأولى لدينا، لتحقيق الرضى عن الديمقراطية.

كلمة السر رقم 2: المشاركة

في سياق متصل، صدر في السويد عام 2019 تصنيفان آخران للديمقراطية، وهما يضيفان المشاركة كأحد عوامل الشعور بالرضى. وهنا تُعدّ سويسرا أيضاً مثالاً يُحتذى به من عدة جوانب.

حيث تعتبر مشاركة الفرد بالرأيّ في ظل الديمقراطية المباشرة أمراً معتاداً في سويسرا، وهو أمر يُقتدى به مراراً وتكراراً في الخارج. إذ أن هناك سببين آخرين يستحقان الثناء القادم من السويد، وهو ما لا نلتفت إليه في الداخل كثيراً. أولاً: الديمقراطية المحلية والإقليمية الموسعة، ثم انفتاح السلطات على الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني. وقد لا يُلتفت إلى ذلك في سويسرا، لأن هناك رغبة في تحقيق المزيد من الديمقراطية. ولكن المقارنة الدولية توضح أن لدينا الكثير مما ينقص الآخرين.

إذن فمن الجيد للديمقراطية، ألا تُمارس فقط على الصعيد الوطني. فإذا ما مُورست كذلك على نطاق محلي ضيق، فإن هذا من شأنه تدعيم الديمقراطية. فعلى سبيل المثال لا يجري في سويسرا انتخاب رؤساء المدن أو البلديات فقط. بل إن جميع الحكومات أو المجالس المحلية بالمدن والبلديات يجري اختيارهم عن طريق الانتخابات الشعبية.

فضلاً عن ذلك، فإن الأحزاب السياسية لا تحتكر تكوين الإرادة الحكومية هنا في سويسرا. بل إن الاتحادات الاقتصادية، ومنظمات الحفاظ على البيئة، وحتى الهيئات العلمية ومنظمات المجتمع المدني يجري إشراكها جميعاً في الديمقراطية التشاركية بطرق متنوعة.

العيب السويسري: فرص كثيرة، ومشاركة ضئيلة في الانتخابات

إلا أن منتقدي النظام السويسري يحلو لهم اقتباس التصنيف الذي يصدر سنوياً عن مجلة "إيكونوميست" الاقتصادية البريطانية. فهذا المؤشر الديمقراطي هو التصنيف الوحيد من نوعه الذي لا يُقيِّم الديمقراطية السويسرية على أنها "جيّدة جداً"، بل على أنها "جيدة" فقط. ويرجع السبب في ذلك إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات. وهذا العيب في الديمقراطية السويسرية تراه كذلك التصنيفات السويدية للديمقراطية، إلا أنها تهون منه إزاء الفرص الكبيرة للمشاركة. حيث تنخفض معها ضرورة التعبير بالرأي من خلال الانتخابات.

ووفقاً لذلك، فإن ديمقراطيات مثل سويسرا تتيح فرصا متعددة للمشاركة. إلا أن التعدد له كذلك ثمنه: حيث يتوزع المستخدمون على قنوات متعددة للمشاركة.

"من جانبي أضيف: إن تنوع فرص المشاركة يعتبر إحدى نقاط القوة، طالما أن الجميع يشاركون بصورة ما في تكوين الرأي العام المنظم" نهاية الإقتباس

قبيل 30 عاماً تقريباً، كنت أول من أشار إلى أن المشاركة في الاقتراعات الشعبية السويسرية ستصبح إنتقائية. إذ يبلغ معدل المشاركة في الاقتراعات والانتخابات اليوم حوالي 45 في المائة. لكنهم ليسوا هم نفس الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم على الدوام.

فالناس يقترعون ويختارون حينما يكونون معنيين بالأمر، وحيثما يشعرون بأنهم قادرون على اتخاذ القرار. فبهذا يشارك ثلاثة أرباع الناخبين مرة خلال كل أربعة سنوات في اقتراع على المستوى الوطني ـ وهي بالضبط نفس النسبة التي تجري بها الانتخابات عالمياً في تلك الفترة الزمنية. إلا أنني أضيف من جانبي الآتي: "إن تنوع فرص المشاركة يعتبر إحدى نقاط القوة، طالما أن الجميع يشاركون بصورة ما في تكوين الرأي العام المنظم".

لكننا لا يجب علينا إغفال أن الشباب هنا في سويسرا نادراً ما يتجهون إلى المشاركة السياسية المؤسسية، وهم كثيراً ما يعودون بعدها للتأرجح بين النفور والاحتجاج.

وهذا ما لم تستطع الديمقراطية النموذجية في سويسرا السيطرة عليه!!



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة إمكانات المشاركة.. المفتاح لتحقيق الشعور بالرضى! كلود لونشان، الخبير في الشؤون السياسية والمؤرخ 05 مايو 2020 - آخر تحديث - 11:00 إن رضى الشعب عن الممارسة الديمقراطية في وطنه يتراجع في أجزاء واسعة من العالم. هذا وفقاً لما أسفرت عنه إحدى الدراسات التي أنجزت في جامعة كامبردج والتي أثارت ضجة قبل فترة. وقد شملت الدراسة التي أنجزها الباحث في الشؤون الديمقراطية روبرتو فوا جميع الدول التي تتميز بانتخابات حرة ونزيهة وكذلك الدول التي تطبق مبدأ دولة القانون الديمقراطية منذ عام 1970، بالحد الأدنى لهذا المفهوم. في أحدث تصنيف للديمقراطية أنجزه باحث بريطاني بجامعة كامبردج، احتلت سويسرا مركزاً متقدماً. مرة ثانيةً، كما يود المرء لو يضيف هنا. لماذا يشعر الشعب السويسري بالرضى عن ديمقراطيته الوطنية: والإجابة التقليدية هي: "حالياً يشعر حوالي ثلاثة أرباع المواطنين بالرضى عن الديمقراطية التي تمارس في سويسرا ـ وهي النسبة الأعلى على الإطلاق!" إن بلادنا تنعم بأعلى درجات الرضى عن الديمقراطية على مستوى العام. وللمزيد: فهذا الشعور يتطور نحو الأعلى بعكس الدورات الاقتصادية. وحالياً يشعر ثلاثة أرباع المواطنين بالرضى عن الديمقراطية التي تُمارس في سويسرا، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق! بهذا تعتبر سويسرا استثناءً، وإن لم تكن الاستثناء الوحيد. فالديمقراطيات الشمال أوروبية تعيش حالة مشابهة. واللافت للنظر هو أن الاستثناءات جميعها تعدَّ ديمقراطيات توافقية. ذلك لأنها استطاعت التخفيف من التوترات المجتمعية، مما يضمن الاستقرار السياسي ويأتي في مصلحة النمو الاقتصادي. وهذا بدوره يدعم الرضى عن الديمقراطية. لماذا يشعر السويسريون بالرضى عن ديمقراطيتهم: الإجابات الجديدة من المعروف الآن أن هناك آلية تلاقي نجاحاً كبيراً لدى الجماهير العريضة. ألا وهي التي يطلق عليها اسم الرضى عن النظام "على أساس المنتج أو المخرجات (بلغة الحاسوب)": حيث نجد مساندة من الطبقات الوسطى والدنيا بصفة خاصة للأنظمة السياسية، حينما تجلب لها هذه الأنظمة مميزات ملموسة في حياتها اليومية. في عموده الجديد في swissinfo.ch بعنوان "ديمقراطية سويسرا من منظورٍ عالمي"، يسلط عميد التحليل السياسي السويسري الضوء على نقاط تميّز الديمقراطية السويسرية ومبادئها العامة، حيث تتحول بعض جوانب الفخر إلى أسطورة. كما يتولد كذلك شعور بالرضى عن النظام "بسبب المدخلات". ففي المقام الأول، نجد أن المهتمين بشدة بالسياسة يرغبون في المشاركة، حينما تُتخذ قرارات ملزمة للجميع. وفي الطبقات المثقفة العليا لا يُعتبر النفع الاقتصادي هو الفيصل، بل تكون إمكانية المشاركة بالرأي هي العامل الأهم. كلمة السر رقم 1: فصل السلطات تجدر الإشارة هنا إلى إحدى الدراسات بجامعة برن والتي أنجزت في عام 2019، التي تبيّن الكيفية التي ينجح بها هذا الأمر ولماذا تميزت به سويسرا. وكان منطلق الدراسة هو تلك الديمقراطيات الرئاسية ذات القيادات القوية، التي تكون في أغلب الأحيان ذكورية، كما هو الحال اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل أو فرنسا. حيث لا تعتبر معدلات الرضى عن الديمقراطية هناك مرتفعة بدرجة عالية. ويرى مُعدّو هذه الدراسة الذين أنجزوها تحت إشراف أدريان فاتر، أن هذا الأمر مرتبط بالفصل غير الحاسم للسلطات في تلك البلدان. إلا أن هذا الفصل يمكن تحقيقه عن طريق أربعة مناهج سياسية مختلفة، وهي: النظام البرلماني، والمحاصصة الحكومية، والاستفتاءات الشعبية، والنظام الفدرالي. وتتبوء سويسرا مراكز متقدمة في ثلاثة من بين تلك الأبعاد الأربعة. إذن فـ "فصل السلطات" هي كلمة السر الأولى لدينا، لتحقيق الرضى عن الديمقراطية. كلمة السر رقم 2: المشاركة في سياق متصل، صدر في السويد عام 2019 تصنيفان آخران للديمقراطية، وهما يضيفان المشاركة كأحد عوامل الشعور بالرضى. وهنا تُعدّ سويسرا أيضاً مثالاً يُحتذى به من عدة جوانب. حيث تعتبر مشاركة الفرد بالرأيّ في ظل الديمقراطية المباشرة أمراً معتاداً في سويسرا، وهو أمر يُقتدى به مراراً وتكراراً في الخارج. إذ أن هناك سببين آخرين يستحقان الثناء القادم من السويد، وهو ما لا نلتفت إليه في الداخل كثيراً. أولاً: الديمقراطية المحلية والإقليمية الموسعة، ثم انفتاح السلطات على الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني. وقد لا يُلتفت إلى ذلك في سويسرا، لأن هناك رغبة في تحقيق المزيد من الديمقراطية. ولكن المقارنة الدولية توضح أن لدينا الكثير مما ينقص الآخرين. إذن فمن الجيد للديمقراطية، ألا تُمارس فقط على الصعيد الوطني. فإذا ما مُورست كذلك على نطاق محلي ضيق، فإن هذا من شأنه تدعيم الديمقراطية. فعلى سبيل المثال لا يجري في سويسرا انتخاب رؤساء المدن أو البلديات فقط. بل إن جميع الحكومات أو المجالس المحلية بالمدن والبلديات يجري اختيارهم عن طريق الانتخابات الشعبية. فضلاً عن ذلك، فإن الأحزاب السياسية لا تحتكر تكوين الإرادة الحكومية هنا في سويسرا. بل إن الاتحادات الاقتصادية، ومنظمات الحفاظ على البيئة، وحتى الهيئات العلمية ومنظمات المجتمع المدني يجري إشراكها جميعاً في الديمقراطية التشاركية بطرق متنوعة. العيب السويسري: فرص كثيرة، ومشاركة ضئيلة في الانتخابات إلا أن منتقدي النظام السويسري يحلو لهم اقتباس التصنيف الذي يصدر سنوياً عن مجلة "إيكونوميست" الاقتصادية البريطانية. فهذا المؤشر الديمقراطي هو التصنيف الوحيد من نوعه الذي لا يُقيِّم الديمقراطية السويسرية على أنها "جيّدة جداً"، بل على أنها "جيدة" فقط. ويرجع السبب في ذلك إلى تدني نسبة المشاركة في الانتخابات. وهذا العيب في الديمقراطية السويسرية تراه كذلك التصنيفات السويدية للديمقراطية، إلا أنها تهون منه إزاء الفرص الكبيرة للمشاركة. حيث تنخفض معها ضرورة التعبير بالرأي من خلال الانتخابات. ووفقاً لذلك، فإن ديمقراطيات مثل سويسرا تتيح فرصا متعددة للمشاركة. إلا أن التعدد له كذلك ثمنه: حيث يتوزع المستخدمون على قنوات متعددة للمشاركة. "من جانبي أضيف: إن تنوع فرص المشاركة يعتبر إحدى نقاط القوة، طالما أن الجميع يشاركون بصورة ما في تكوين الرأي العام المنظم" قبيل 30 عاماً تقريباً، كنت أول من أشار إلى أن المشاركة في الاقتراعات الشعبية السويسرية ستصبح إنتقائية. إذ يبلغ معدل المشاركة في الاقتراعات والانتخابات اليوم حوالي 45 في المائة. لكنهم ليسوا هم نفس الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم على الدوام. فالناس يقترعون ويختارون حينما يكونون معنيين بالأمر، وحيثما يشعرون بأنهم قادرون على اتخاذ القرار. فبهذا يشارك ثلاثة أرباع الناخبين مرة خلال كل أربعة سنوات في اقتراع على المستوى الوطني ـ وهي بالضبط نفس النسبة التي تجري بها الانتخابات عالمياً في تلك الفترة الزمنية. إلا أنني أضيف من جانبي الآتي: "إن تنوع فرص المشاركة يعتبر إحدى نقاط القوة، طالما أن الجميع يشاركون بصورة ما في تكوين الرأي العام المنظم". لكننا لا يجب علينا إغفال أن الشباب هنا في سويسرا نادراً ما يتجهون إلى المشاركة السياسية المؤسسية، وهم كثيراً ما يعودون بعدها للتأرجح بين النفور والاحتجاج. وهذا ما لم تستطع الديمقراطية النموذجية في سويسرا السيطرة عليه!!