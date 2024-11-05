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رأسمال واحتياطيات مصارف الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم لأول مرة في تاريخها

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تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات المصارف العاملة في الإمارات حاجز نصف تريليون درهم (نحو 136 مليار دولار) في نهاية تموز/يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخ الدولة، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة الثلاثاء “ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502,6 مليار درهم في نهاية تموز/يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10,5% مقابل 454,9 مليار درهم في تموز/يوليو 2023”.

وارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الحالي “بنحو 2,7% أو ما يوازي 13,3 مليار درهم مقارنة بنحو 489,3 مليار درهم في نهاية العام الماضي”.

وأوضح المركزي أن رأسمال واحتياطيات البنوك لا تشمل القروض و”الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المصرف المركزي، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86,3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433,7 مليار درهم نهاية تموز/يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10,4%، مقابل نحو 392,9 مليار درهم في يوليو 2023.

ووصلت حصة المصارف الأجنبية إلى 13,7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات، مع بلوغ قيمتها 68,9 مليار درهم نهاية تموز/يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11,1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في تموز/يوليو 2023.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية