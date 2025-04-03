رئاسة المحكمة الجنائية الدولية قلقة من سعي المجر للانسحاب
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أمستردام (رويترز) – عبرت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس عن قلقها إزاء قرار المجر الانسحاب من المحكمة.
وحثت رئاسة المحكمة المجر في رسالة على مواصلة التزامها الراسخ بنظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده ستنسحب نهائيا من المحكمة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، للعاصمة المجرية بودابست.